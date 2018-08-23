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Yunanistan'a geçmek isteyen 53 kaçak göçmen yakalandı

Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 53 kaçak göçmeni düzenlediği operasyonla yakaladı.

23 Ağustos 2018 Perşembe 20:47
Yunanistan'a geçmek isteyen 53 kaçak göçmen yakalandı

Yasa dışı geçişlere karşı kontrollerini sürdüren Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, devriye görevi yaparken Çıplak Adası mevkiinde Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu lastik bota operasyon düzenledi.

LASTİK BOTTAKİLER KURTARILDI

Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki TCSG 8 Botu, aşırı insan yükü nedeniyle alabora olmak üzere olan lastik bottakileri kurtardı.

Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen kaçak göçmenlere yiyecek ve içecek yardımı yapıldı. Kaçaklar, daha sonra Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 20:47
  1. Çanakkale
  2. Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı
  3. TCSG 8 Botu
  4. Cunda Adası
  5. Yabancıları Geri Gönderme Merkezi
  6. Çıplak Adası
  7. Midilli Adası

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