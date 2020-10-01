  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yunanistan'a Doğu Akdeniz'de büyük şok: Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz sınırı anlaşması onaylandı!
Gündem

Yunanistan'a Doğu Akdeniz'de büyük şok: Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz sınırı anlaşması onaylandı!

Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye ve Libya arasındaki deniz sınırı anlaşmasını tescil etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 22:51:00 - 2020-10-01 22:57:42
Yunanistan'a Doğu Akdeniz'de büyük şok: Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz sınırı anlaşması onaylandı!

Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz sınırı anlaşmasını onayladı. BM'den gelen bu habere Türkiye'nin haklarını gasp etmeye çalışan Yunanistan'ın hamlelerini boşa çıkaracak.

BM tarafından yayımlanan tescil belgesine göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres,  30 Eylül'de Türkiye ve Libya arasında imzalanan uluslararası deniz sınırı anlamasını BM Şartı'nın 102'nci maddesi kapsamı gereği tescil ederek onayladı.

27 Kasım'da, Türkiye ile Libya Hükümeti, "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalamıştı.

İmzalanan bu anlaşma tescil edilmesi için BM'ye gönderilmişti.

Türkiye'nin yeni İHA'sı Libya'da ortaya çıktı! Anında imha ediyor
Türkiye'nin yeni İHA'sı Libya'da ortaya çıktı! Anında imha ediyor

Gündem

Türkiye'nin yeni İHA'sı Libya'da ortaya çıktı! Anında imha ediyor

Rüzgar tersine döndü! Libya'da harita işte böyle değişti!
Rüzgar tersine döndü! Libya'da harita işte böyle değişti!

Dünya

Rüzgar tersine döndü! Libya'da harita işte böyle değişti!

Mısır hükümetinde 'Türkiye-Libya' çatlağı! Mısır dışişleri ve istihbarat servisi harekete geçti
Mısır hükümetinde 'Türkiye-Libya' çatlağı! Mısır dışişleri ve istihbarat servisi harekete geçti

Dünya

Mısır hükümetinde 'Türkiye-Libya' çatlağı! Mısır dışişleri ve istihbarat servisi harekete geçti

Yunan amiral,
Yunan amiral, "Türk gemileri, Girit'e gelirse batıracak mıyız?" sorusuna verdiği cevapla stüdyodakileri dumura uğrattı!

Dünya

Yunan amiral, "Türk gemileri, Girit'e gelirse batıracak mıyız?" sorusuna verdiği cevapla stüdyodakileri dumura uğrattı!

Mısır'dan flaş 'Libya' kararı! Müdahale için ilk adım
Mısır'dan flaş 'Libya' kararı! Müdahale için ilk adım

Dünya

Mısır'dan flaş 'Libya' kararı! Müdahale için ilk adım

Büyük şok: Türkiye Fransa'nın uranyum kaynağına el attı!
Büyük şok: Türkiye Fransa'nın uranyum kaynağına el attı!

Gündem

Büyük şok: Türkiye Fransa'nın uranyum kaynağına el attı!

Libya Başbakanı Serrac'dan kritik karar!
Libya Başbakanı Serrac'dan kritik karar!

Dünya

Libya Başbakanı Serrac'dan kritik karar!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
EBA’da sorun yok
Eğitim

EBA’da sorun yok

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Dönmez, “Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) ilişkin bir sorun bu..
Bu adım yetmez! Aile Bakanlığı’nın tepki gösterdiği dizinin sadece adı değişti
Medya

Bu adım yetmez! Aile Bakanlığı’nın tepki gösterdiği dizinin sadece adı değişti

Ahlaksız dizilerin yer aldığı FOX kanalında yayınlanan ‘Kimsesizler’ isimli dizisi için gelen tepkiler üzerine inceleme başlatıldı. Aile Çal..
Büyük kuşatma resmen başladı! İşgalci Ermenistan askerleri kaçacak delik arıyor
Gündem

Büyük kuşatma resmen başladı! İşgalci Ermenistan askerleri kaçacak delik arıyor

Kahraman Azerbaycan ordusu işgalci Ermenistan'ı 4 günde darmaduman etti. Ermenistan askerleri kaçacak delik ararken Azerbaycan ordusu işgal ..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay