Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ'cüler yakalandı

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken sınırda yakalandı.

"Hudut kartalları" olarak bilinen 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de 5 kişiyi tespit etti.

ARALARINDA ESKİ BAŞKOMİSER DE VAR

Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan ve FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlenen zabıt katipliğinden ihraç Aslı Ö. (30), öğretmenlikten ihraç Zeynep Ö. (28) başkomiserlikten ihraç Murat Ö. (37), FETÖ öğrenci yapılanmasından yargılanan Sümeyye K. (26), ve Nazife D. (44) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların bazılarının aranması ve ByLock kaydının olduğu öğrenildi.