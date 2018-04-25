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Yunanistan ve Makedonya hattında gerilim sürüyor

Yunanistan ve Makedonya hattında gerilime neden olan isim sorunu için Birleşmiş Milletler, özel bir temsilci görevlendirdi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 20:53
Yunanistan ve Makedonya hattında gerilim sürüyor

BM tarafından atanan özel temsilci Matthew Nimetz, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ve Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, iki ülke arasındaki "isim sorununu" görüşmek üzere Avusturya'nın başkenti Viyana'daki BM Ofisi'nde bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Nimetz, isim sorununun çözülmesi için düzenlenen görüşmelerin yaklaşık 7 aydır devam ettiğini anımsatarak, görüşmenin olumlu geçtiğini, iki ülkenin bakanlarının görüşülen konulara ilişkin fikir alışverişinde bulunduğunu anlattı.

İki ülke arasındaki isim sorunun çözümüne ilişin tarafların çok açık bir şekilde konuyu ele aldığını aktaran Nimetz, bu durumun çok değerli olduğunu dile getirdi.

ÇÖZÜM SÜRECİ DEVAM EDECEK

Nimetz, "Her iki taraf da çözüme ulaşmak için çok adanmış bir şekilde hareket ediyor. Sürece önümüzdeki haftalarda devam edilecek." değerlendirmesinde bulundu.

İSİM SORUNU

Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken, Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle bu ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyor.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle Avrupa Birliği ve NATO'ya üye olamıyor.?

Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin BM Genel Kurulunda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya" (FYROM) adıyla üyeliğe kabul edilmişti.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 20:53
  1. Matthew Nimetz
  2. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias
  3. Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov
  4. Makedonya
  5. Yunanistan

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