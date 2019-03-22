"Yunanistan ve İsrail'in radar kurmasına gerek yok! Her yerdeyiz"

Türkiye ile Yunanistan arasında geçmişte Ege'de ve mümkün olduğunca 'havada' gerçekleşen çekişme, son yıllarda özellikle çok geniş doğalgaz kaynaklarına sahip olduğu ortaya çıkan Kıbrıs'a ve haliyle 'mavi vatan sularına' kaydı.

Yerli ve milli savunma hamleleriyle kısa sürede hızlı yol alan ve hem yüzer hem de uçar unsurlarıyla gerek Ege'de gerek Akdeniz'de kabiliyet açısından bölge ülkeleriyle arasını her geçen gün açan Türkiye’ye karşı Yunanistan farklı ortaklıklarla çıkış yolu bulmaya çalışıyor. Ege, Doğu Akdeniz ve Güney Kıbrıs'taki kimi noktalarda İsrail başta olmak üzere ABD ve Mısır gibi ülkelerle ortak operasyonlara imza atan Yunanistan'ın, son olarak İsrail'le birlikte Girit'te büyük bir radar üssü kurmak istediğine yönelik haberler Türkiye'de bazı sorulara neden oldu.

Yunanistan ve İsrail bu radarı kime karşı kuracak?

Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, Yunanistan-İsrail ortaklığında kurulması düşünülen radarın nasıl bir teknolojiye sahip olacağını, bu radarın Türkiye'yi nasıl etkileyeceğini ve ülkemizin bölgedeki radar faaliyetlerinde ne durumda olduğuna dair önemli açıklamalarda bulundu.

Girit esasen NATO'nun da NAMFI füze atış eğitim altyapısı ile 1967'den bu yana üstlendiği, derin deniz limanı imkanlarıyla uçak gemilerinin de ziyarette bulunduğu, NATO'nun deniz eğitim merkezi ve ABD Hava Kuvvetlerine kolaylıklar sağlayan bir üs bölgesi olduğunu anlatan Kutluk, birkaç gün önce söz konusu yerde ARIADNİ adlı yine bir NATO Mayın Karşı Tedbirleri tatbikatının olduğunu ve Türkiye'nin de TCG AKÇAKOCA mayın gemisiyle bu faaliyete katıldığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Girit, Akdeniz’i neredeyse ikiye bölen bir yerde ve jeostratejik açıdan oldukça değerli bir konumda. Buranın hem NATO hem Yunanistan hem de ABD tarafından faal olarak kullanıldığını, derin liman imkanı olduğunu, Yunanistan'ın sahip olduğu S-300'lerin de burada bulundurulduğu gibi bilgileri alt alta koyarsak bölgenin önemini daha net anlamış oluruz."

Türkiye bu çalışmayı 15 sene önce yaptı

Yunanistan'ın İsrail'le birlikte kuracağı 'ufuk ötesini görebilen' radar üssünü teknik açıdan değerlendiren Kutluk, "Anladığımız kadarıyla su üstü gözetleme radarı olacak. Dünya yuvarlak, bu nedenle klasik bir radar ile ufkun çok ötesine gidemezler. Genel itibariyle 20 mil gibi bir kapsama alanı olmakla birlikte, anteni koyduğunuz yüksekliğe ve izleyeceğiniz su üstü ekosunun büyüklüğüne göre alanın kapsaması değişir. Kimi yerlerde 40-45 mil gözetleme şansınız olur" dedi.

Kutluk, Türkiye’nin böyle bir gözetleme çalışmasını yaklaşık 15 sene önce tamamladığına işaret ederek, "Ege’de çıkıntı olarak konumlandırdığımız yerlerde bizim kendi gözetleme radarlarımız ve diğer imkanlarımız var. Tabi bunların yerlerini noktasal olarak söylemek doğru olmaz" ifadesini kullandı.

600 deniz miline kadar uzanabilir

Yunanistan-İsrail ortaklığında kurulacağı açıklanan 'ufuk ötesi' 600 deniz miline kadar uzanacak menzili gözetlemek iddiasındaki bir radarın teknolojisi henüz tam gelişmemiş ve bu nedenle çok fazla yatırım yapılmamış bir Yüksek Frekans tür radar olabileceğine değinen Kutluk, sözlerini şöyle sürdürdü:

Kurulmak istenen radarın yapısı çok büyük. Normalde 8-10 metre gibi bir alanda kurulan antenler varken, bu radarın 'alıcısı' için 2 bin 500 metrelik bir alanın kullanılması söz konusu. Bu tip antenler yapısal olarak çok büyük olduğu için çalışma hızı da oldukça yavaş.

Askeri açıdan bir kıymet-i harbiyesi yok

Kutluk, Yunanistan ve İsrail'in bu adımının Doğu Akdeniz'i gözetlemek için yapılmış bir hamle olduğunun açıklanmış oluşuna vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Bunun askeri açıdan bir kıymet-i harbiyesi var mıdır? Bence fazlaca bir değeri yok. Neden yok? Çünkü Türkiye zaten söz konusu bölgede donanma varlığı ile 'görünür olmaktan' yana irade koymuş bir ülke. Denizdeki varlığımızın sebebi bu. Biz hem Ege'de hem Doğu Akdeniz'de kendimizi hiç gizlemeden 'Biz buradayız' diyoruz.

Kıbrıs'ı her yerden gözlüyoruz

Kıbrıs'ın etrafını havadan, suyun altından, suyun üstünden her yerden gözetliyoruz.

Yunanistan ve İsrail, bizim bölgede neler yaptığımızı öğrenmek istiyorlarsa boşuna bu radar üssüne yatırım yapmasınlar. Çünkü biz her yerdeyiz. Biz orada hem deniz güçlerimizle hem hava kuvvetlerimizde atacağımız her adımı doğrudan atan bir konumdayız. Gizli saklımız yok.

O nedenle Yunanistan ve İsrail’in Girit'e radar üssü kurma adımını çok da önemsememek lazım. Askeri açıdan bizim için olumsuz bir durum oluşturacağına ihtimal vermiyorum."

(Yeni Şafak)