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Yunanistan Türk kepçe operatörünü serbest bıraktı

Dün Yunan askerleri tarafından gözaltına alınan kepçe operatörü Musa Alerik serbest bırakıldı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 13:22
Yunanistan Türk kepçe operatörünü serbest bıraktı

Yunanistan hükümeti skandal karardan geri adım attı. Dün Yunan askerleri tarafından gözaltına alınan kepçe operatörü Musa Alerik bugün öğlen saatlerinde adli makamlara sevk edildi. Yunanistan tarafı kepçe operatörünün serbest bırakılmasına karar verdi. Kepçe operatörünün yaklaşık 1 saat içinde Türkiye'ye giriş yapması bekleniyor.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 13:22
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