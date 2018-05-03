Yunanistan Türk kepçe operatörünü serbest bıraktı
Dün Yunan askerleri tarafından gözaltına alınan kepçe operatörü Musa Alerik serbest bırakıldı.03 Mayıs 2018 Perşembe 13:22
Yunanistan hükümeti skandal karardan geri adım attı. Dün Yunan askerleri tarafından gözaltına alınan kepçe operatörü Musa Alerik bugün öğlen saatlerinde adli makamlara sevk edildi. Yunanistan tarafı kepçe operatörünün serbest bırakılmasına karar verdi. Kepçe operatörünün yaklaşık 1 saat içinde Türkiye'ye giriş yapması bekleniyor.
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