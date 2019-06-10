Yunanistan Türk diplomatların araçlarının kundaklanmasını kınadı Yunanistan Dışişleri Bakanlığı:- "Selanik'te bugün gerçekleşen ve Türk Başkonsolosluğu görevlisi ile Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankasının Türk çalışanının araçlarına yönelik kundaklamaları en sert şekilde kınıyoruz"

ATİNA (AA) - Yunanistan Dışişleri Bakanlığınca, Selanik'te Türk diplomatların araçlarına yönelik kundaklamalar kınandı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Selanik'te bugün gerçekleşen ve Türk Başkonsolosluğu görevlisi ile Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankasının Türk çalışanının araçlarına yönelik kundaklamaları en sert şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verildi. "Kabul edilemez ve sorumsuzca" saldırıların amaçlarına ulaşamayacağı belirtilen açıklamada, Yunan makamlarının saldırıların sorumlularını adalet önüne getireceği ifade edildi. Sabah saatlerinde Türkiye'nin Selanik Ticaret Ataşesi Serkan Buralı'nın diplomatik plakalı aracı evinin önünde kundaklanmıştı. Kısa süre sonra da yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bir noktada BSTBD'de çalışan bir Türk'ün aracı benzin dökülerek yakılmıştı. İtfaiyenin müdahalede bulunduğu araçlar kullanılamaz hale gelirken, etraftaki birçok araç da hasar görmüştü.



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