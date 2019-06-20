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Yunanistan Ticaret Ataşesi Trabzon’u ziyaret etti

Yunanistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu Ekonomi ve Ticaret Ataşesi Doukas Marinopoulos, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) meclis başkanlık divanı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

20 Haziran 2019 Perşembe 18:05
Yunanistan Ticaret Ataşesi Trabzon’u ziyaret etti

Yunanistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu Ekonomi ve Ticaret Ataşesi Doukas Marinopoulos, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) meclis başkanlık divanı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.


Doukas Marinopoulos, ticaret ve turizm alanlarında işbirliği amaçladıklarını belirterek “Karşılıklı turizm hareketinin hızlandırılması için her konuda yardımcı olmaya hazırız. Ticaret için de ne gerekiyorsa yapacağız. İthalat ve ihracat konularında taleplere göre birbirimize yardımcı olalım. Organik ürünlerin üretimi ve satışı çok önemli bir sektör haline geldi. Bu konuda işbirliği yapabiliriz. Yunanistan’da Avrupa’nın en köklü akü şirketi bulunmaktadır. Güneş enerjisi alanında ciddi çalışmalarımız var. Bu konular başta olmak üzere işbirliğini geliştirmek istiyoruz. Türk-Yunan Ticaret Odası ile ortaklaşa bir organizasyonla karşılıklı iş adamı heyetleri ziyaretlerini gerçekleştirebiliriz. Firmalar arası ikili iş görüşmelerini başlatabiliriz. Bir süre önce Trabzon’da Yunanistan Vize Ofisi açıldı. Bu ofis iki ülke ticari ilişkilerini kolaylaştıracaktır. Yunanistan, Avrupa yerine ekonomik konularda Türkiye ile işbirliği yapmayı daha fazla arzuluyor” dedi.


TTSO Başkan Yardımcısı Murat Zeki Solak ise “Komşumuz Yunanistan ile turizm başta olmak üzere ekonomik ve ticari ilişkilerimizin gelişmesini arzu ediyoruz. Bu toplantı vesilesiyle ikili iş görüşmeleri ve devamında işbirliklerini kurmak için çalışmalar yapılabilir” diye konuştu.


Konuşmaların ardından TTSO Meclis Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Nalbant ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Zeki Solak, Doukas Marinopoulos’a yöresel ürünler hediye etti.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 18:05
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