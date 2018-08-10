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Yunanistan teröristlere sahip çıktı

Yunanistan'ın 2008 ile 2018 arasında Türkiye'nin terör gerekçesiyle iadesini istediği kişilere yönelik olumlu cevap vermediği ortaya çıktı.

10 Ağustos 2018 Cuma 12:02
Yunanistan teröristlere sahip çıktı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığı, 2008-2018 döneminde Yunanistan'da olduğu belirlenen DHKP-C ile PKK mensuplarının iadelerini istedi. Bakanlık, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin iadelerine yönelik bu ülkeye dosya gönderdi.

Bu kapsamda, son 10 yılda FETÖ'den 20, PKK'dan 4, DHKP-C'den 33, aşırı sol terör örgütlerinden 9 olmak üzere 66 örgüt mensubunun iadesi talep edildi.

Talepleri inceleyen Yunanistan yargısı, bugüne kadar hiçbir terör örgütü üyesinin Türkiye'ye iadesini kabul etmedi.

39 İADE TALEBİNE RET

Yunanistan, terör gerekçesiyle istenilen kişilerden 39'u ile ilgili iade talebini reddetti. Reddedilenler arasında FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından bu ülkeye kaçan darbeci askerler de bulunuyor.

FETÖ üyelerine yönelik gönderilen yeni delilleri de dikkate almayan Yunanistan, DHKP-C ve PKK mensuplarına yönelik talepleri karşılamayı da tercih etmedi.

Teröristlerle ilgili iade taleplerine kulak tıkayan Yunanistan yargısı, 24 teröriste ilişkin talepleri değerlendirmeyi sürdürüyor. 3 kişiyle ilgili talep ise ölüm ve vazgeçme gibi nedenlerden dolayı düştü.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 12:02
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