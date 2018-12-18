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Yunanistan PKK'lıları bağrına bastı! Atina sokaklarında cirit atıyorlar

Terör örgütü PKK yandaşlı provokatörler, teröristbaşı Öcalan’ın serbest kalması için Atina şehir merkezindeki Panepistimio Meydanı’nda cumartesi gününden bu yana açlık grevine yapıyor. Yunan yetkililer ise seyretmekle yetiniyor.

18 Aralık 2018 Salı 10:36
Yunanistan PKK'lıları bağrına bastı! Atina sokaklarında cirit atıyorlar

Türkiye’nin terörle mücadelesi kararlılıkla sürerken, Yunanistan’ın başkenti Atina’ya iltica eden terör örgütü PKK yandaşları da boş durmuyor. Terörist başı Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması için cumartesi gününden bu yana şehir merkezindeki Panepistimio Meydanı’nda açlık grevinde bulunan terör sempatizanları, Yunan hükümetini ve uluslararası kurumları Öcalan için mücadele etmeye çağırdı.

Türkiye’nin operasyonlarına tepki

On binlerce kişinin katili Öcalan’ın İmralı’da hukuksuz bir şekilde hapis tutulduğu öne sürülürken, 2016 yılından bu yana kendisinden haber alınamadığı iddia edildi. Beklendiği üzere, PKK temizliği operasyonları da şiddetle kınandı. Uluslararası kurum ve kuruluşların, Türkiye’nin PKK’nın Suriye kolu YPG ile mücadelesine engel olması gerekliliği, Ayn el Arab’da (Kobani) cinayet işlendiği gibi klasik PKK savları yinelendi.

Broşür bile dağıtıyorlar!

Yunanistan, PKK’yı Avrupa Birliği aracılığıyla terör örgütü olarak ilan ettiği halde, PKK yandaşlarının kalabalık meydanlarda, sıklığı haftada birkaç kez olan mitinglerine müsaade ediliyor. Parlamento binasının karşısında yer alan Syntagma Meydanı’nda da terör örgütü sempatizanları sıklıkla Öcalan mitingleri düzenliyor, yoldan geçenlere “Terörist Türk devleti, Kürtler’i katlediyor” türü cümleler içeren broşürler dağıtılıyor. PKKlılar, mitinglerinde söz konusu meydanın yakınında bulunan Türkiye Büyükelçiliği’ne de sıklıkla yürüyor, Büyükelçilik binası önünde taciz hamleleri gerçekleştiriyor. Yunan polisi ise, büyükelçiliğe girme girişimi dışında herhangi bir müdahalede bulunmuyor.

(Diriliş Postası)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 10:36
  1. Türkiye
  2. yunanistan
  3. pkk
  4. atina
  5. Abdullah Öcalan

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  • Güneyrüzgarı Güneyrüzgarı 1 sa önce
    Portakala duyurulur.

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