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Yunanistan sınırında 2 bin 52 cep telefonu ele geçirildi

Edirne'de askeri yasak bölgede 6 koliiçine konulmuş 2 bin 52 cep telefonu ele geçirildi.

15 Ekim 2019 Salı 11:27
Yunanistan sınırında 2 bin 52 cep telefonu ele geçirildi

Edirne'de askeri yasak bölgede 6 kolide 2 bin 52 cep telefonu bulundu.

Alınan bilgiye göre, İpsala ilçesinde hudut karakolunda görev yapan askerler, Yunanistan sınırı Meriç Nehri kenarında 6 koli olduğunu tespit etti.

Yapılan kontrolde kolilerde çeşitli markalarda 2 bin 52 cep telefonu ele geçirildi. 

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 11:27
  1. Edirne
  2. İpsala ilçesi
  3. cep telefonu

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