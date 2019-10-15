Yunanistan sınırında 2 bin 52 cep telefonu ele geçirildi Edirne'de askeri yasak bölgede 6 koliiçine konulmuş 2 bin 52 cep telefonu ele geçirildi.

Edirne'de askeri yasak bölgede 6 kolide 2 bin 52 cep telefonu bulundu. Alınan bilgiye göre, İpsala ilçesinde hudut karakolunda görev yapan askerler, Yunanistan sınırı Meriç Nehri kenarında 6 koli olduğunu tespit etti. Yapılan kontrolde kolilerde çeşitli markalarda 2 bin 52 cep telefonu ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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