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Yunanistan sınırı yakınlarında yakalanan "VIP dinleme" davası sanığı tutuklandı

FETÖ kapsamında siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla 210 kişinin yargılandığı davanın sanıklarından, yurt dışına çıkmaya çalışırken Edirne'de yakalandığı bildirilen eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi görevlisi Ömer Demir tutuklandı

12 Mart 2019 Salı 12:21
Yunanistan sınırı yakınlarında yakalanan "VIP dinleme" davası sanığı tutuklandı

NKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) faaliyetleri çerçevesinde siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla 210 kişinin yargılandığı davanın sanıklarından olan ve yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandığı bildirilen eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi görevlisi Ömer Demir tutuklandı.

"VIP dinleme" davasını gören Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Demir'in 7 Mart'ta eşinin de arasında bulunduğu kişilerle Yunanistan sınırı yakınlarında yakalanmasının ardından İpsala Cumhuriyet Başsavcılığının yazısı üzerine resen celse açtı.

Telekonferans sistemiyle mahkemede savunma yapan Demir, Van'da yaşadığını ve yargılandığı dava kapsamında hakkında adli kontrol uygulandığını bildirdi. Eşinin de "silahlı terör örgütü üyeliği" iddiasıyla yargılandığını ancak hakkında adli kontrol kararı bulunmadığını ifade eden Demir, "Eşimin ailesini ziyaret için İstanbul'a gitmiştik. WhatsApp'tan konum ve mesaj gelince Edirne'ye gittik. Döviz ve paralarımızı da yanımıza almıştık. Sezer E. isimli şahsın aracına bindik. Hemen yurt dışına çıkarılacağımızı beklemiyorduk. Bu esnada polise yakalandık." dedi.

Mahkeme, Cumhuriyet Savcısı Murat Kaçan'ın da talebi doğrultusunda, "hakkındaki kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren samut olguların bulunması, Yunanistan sınırında yakalanması" gerekçeleriyle Demir'in tutuklanmasına karar verdi.

- Davanın geçmişi

Arasında eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire başkanları Ramazan Akyürek ve Ömer Altıparmak, eski Emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ile Yurt Atayün'ün de yer aldığı çoğunluğu polis olan sanıklar, eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan, bazı cumhurbaşkanlığı danışmanları ile Anayasa Mahkemesi üyelerinin yakınları, hakim, gazeteci, iş adamı, siyasetçi, emniyet müdürü ve insansız hava aracı projesinde yer alanların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi usulsüz biçimde dinlemeye almakla suçlanıyor.

Sanıklar, "terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olmak", "resmi belgede sahtecilik", "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kişisel verilerin kaydedilmesi" ve "iftira" gibi suçlardan yargılanıyor.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:21
  1. dava
  2. FETÖ
  3. Ömer Demir
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  5. VIP dinleme

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