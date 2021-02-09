  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yunanistan, sınırdaki askerlerine maaş ödeyemiyor
Gündem

Yunanistan, sınırdaki askerlerine maaş ödeyemiyor

Yunanistan’da, Türk-Yunan sınırı yakınlarındaki Evros (Meriç) bölgesinde görev yapan askerî personele altı aydır maaş ödenmediği öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 06:53:00 -
Yunanistan, sınırdaki askerlerine maaş ödeyemiyor

Mahallî basındaki haberlere göre Doğu Makedonya-Trakya Bölgesi Askerî Birliği (ESPAM/TH) tarafından Evros bölgesi milletvekillerine gönderilen mektupta Evros'ta güvenlik bölgesinde illegal göç akınlarına karşı görev yapan üç askerî birlik personelinin maaşlarının ödenmediği iddia edilerek bu askerlere yardımcı olmaları istenildi. 2020’de de benzer bir olay yaşandığı ve meselenin çözümü için Meclis gündemine taşındığı savunulan mektupta “Doğu Makedonya-Trakya Bölgesi Askerî Birliği olarak silahlı kuvvetlerimizin bu sınır bölgesinde sınırlarımızı korumak için her türlü çabayı göstererek görev yapan personelinin cezalandırılmaması için yardımlarınızı umuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye, daha önceki haritayı resmen yedirdi! Yeni haritayı yayınladılar
Gündem

Türkiye, daha önceki haritayı resmen yedirdi! Yeni haritayı yayınladılar

Stratfor'un Türkiye'nin etki alanlarını öngördüğü 2050 haritası, yabancıların elde ele dolaştırdığı bir belge haline geldi. Türkiye, bu hari..
Ruslar her yerde o İsrail askerlerini arıyor
Dünya

Ruslar her yerde o İsrail askerlerini arıyor

Suriye'de bulunan Rus askerleri, 1982’de Lübnan’ın Bekaa Vadisi’ndeki çatışmalar sırasında kaybolan İsrailli askerlerini aramaya başladı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Boğaziçi' çağrısı: 'Adını Büyük Doğu Üniversitesi yapalım'
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Boğaziçi' çağrısı: 'Adını Büyük Doğu Üniversitesi yapalım'

Eski Bahçelievler Belediye Başkanı Yazar Muzaffer Doğan, Prof Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını bahane eden grupların provokasyonu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay