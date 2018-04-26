Yunanistan şaşırtmaya devam ediyor! Çıkabiliriz

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile ortak basın toplantısı düzenleyen Çipras, Yunanistan'ın reformlardan geri dönme niyeti olmadığını ve 2018-2020 dönemi için belirlenen mali hedefleri tutturma yolunda olduğunu ifade etti.



Çipras ayrıca, Atina ile AB'deki kreditörlerinin Yunanistan'ın büyük borç yükünün hafifletilmesine yönelik bir çerçeve üzerinde anlaşmaya yakın olduklarını da vurguladı.



AB Komisyonu Başkanı Juncker de, Yunan ekonomisinden iyi haberler gelmekte olduğunu, görünümün cesaret verdiğini ifade etti.



Juncker, "Yunanistan'ın başardıkları mükemmel. Dördüncü gözden geçirme hızla tamamlanmalı, ne kadar çabuk olursa o kadar iyi" diye konuştu.