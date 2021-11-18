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Avrupa Yunanistan salgına karşı yeni tedbirler alacak: Aşısızlara daha fazla kısıtlama getiriliyor!
Avrupa

Yunanistan salgına karşı yeni tedbirler alacak: Aşısızlara daha fazla kısıtlama getiriliyor!

Yunanistan’da, son haftalarda artan koronavirüs vaka ve ölümlerin artmasına karşı yeni tedbirler almaya gidiyor. Yunanistan yönetimi, özellikle aşı olmayanlara sert yaptırım getirmeyi planlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 23:11:00 - 2021-11-18 23:19:29
Yunanistan salgına karşı yeni tedbirler alacak: Aşısızlara daha fazla kısıtlama getiriliyor!

Başbakan Kiryakos Miçotakis, televizyondan canlı yayınlanan ulusa sesleniş konuşmasında, salgınla mücadelede atılacak yeni adımlara ilişkin bilgi verdi.

Aşılanma oranının artırılmasının salgınla mücadelede en önemli silah olduğunu belirten Miçotakis, pazartesi gününden itibaren aşı olmamış erişkinlerin lokanta ve kafeteryaların yanı sıra sinema, tiyatro, müze, spor salonu gibi kapalı alanlara girmelerinin de yasaklandığını ifade etti. Miçotakis, aşısız erişkinlerin kiliselere ise sadece koronavirüs test sonuçlarını ibraz ederek girebileceklerini söyledi.

60 yaş üstünün kapalı alanlara girebilmesi için 3’üncü doz şartı aranacak

Miçotakis'in açıkladığı önlemler dahilinde, kapalı alanlara giriş için aşı sertifikası talep edilirken, 60 yaş üzerindeki kişilerin kapalı alanlara girebilmeleri için ikinci doz aşı tarihinin üzerinden en fazla 7 ay geçmiş olması, ikinci doz aşısının üzerinden 7 ayı aşkın zaman geçenlerin üçüncü doz aşıyı yaptırmış olmaları şartı aranacak.

Değişken vardiya uygulamasıyla yoğunluğun azaltılması sağlanacak

İş yerlerinde ve toplu taşıma araçlarındaki yoğunluğun azaltılması amacıyla kamu sektörü ve özel sektörde değişken vardiya uygulamasına gidileceğini belirten Miçotakis, tedbirlere uymayanların tespit edilmesi için denetimlerin de artırılacağını kaydetti.

Miçotakis, sağlık sisteminin güçlendirilmesi amacıyla özel hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinin de salgınla mücadeleye dahil edileceğini ve vaka sayısının yüksek olduğu bölgelerde istihdam edilen doktor sayısının artırılacağını bildirdi.

 

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