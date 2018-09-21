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Yunanistan sahillerinde korkutan görüntü

Yunanistan'ın batısındaki Aitoliko kasabasında, 300 metre uzunluğunda bir örümcek ağı bulundu. Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve sivrisinek nüfusunun büyümesinin örümceklerin sayısının artmasına neden olduğu düşünülüyor.

21 Eylül 2018 Cuma 09:30
Yunanistan sahillerinde korkutan görüntü

Yunanistan'ın batısındaki Aitoliko kasabasında,  ürküten görüntüler kaydedildi.

Uzmanlar, halk arasında korku yaratan ağın mevsimsel bir olgu olduğunu ve Tetragnatha türü örümceklerin çiftleşme dönemlerinde bu kadar büyük ağlar örebildiğini söylüyor.

Yüksek sıcaklıklar, nem ve yiyecek bolluğunun bu tür örümcek türlerinin çoğalması için ideal bir ortam oluşturduğu, çiftleşip çoğalarak yeni bir nesil yarattıkları, sonra öldükleri belirtildi.

Bu örümceklerin insanlar için tehlikeli olmadığı, bitki örtüsüne zarar vermeyecekleri ifade edildi.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 09:30
  1. yunanistan
  2. örümcek ağları

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