Yunanistan ölüme itti! İzmir ve Muğla'da 103 düzensiz göçmen...
Yunanistan tarafından can salı içerisine konularak geri itilen 103 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Yunanistan tarafından can salı içerisine konularak geri itilen 103 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir'in Menderes ve Foça ilçesi açıklarında 76, Muğla'nın Fethiye ve Datça ilçesi açıklarında ise 27 düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıkladı.
Kurtarılan düzensiz göçmenlerin, Yunanistan tarafından Türkiye Karasularına geri itildiği belirtildi.
Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarılan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine gönderildi.