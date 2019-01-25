0553 313 94 23

Yunanistan Meclisi Makedonya ile "isim anlaşması"nı onayladı

İki ülke arasındaki "isim sorunu"nun çözümüne yönelik varılan anlaşma, 300 sandalyeli Yunan Meclisinde 153 milletvekilinin "evet" oyuyla kabul edildi

25 Ocak 2019 Cuma 16:43
Yunanistan Meclisi Makedonya ile "isim anlaşması"nı onayladı

ATİNA (AA) - Yunan Parlamentosu, Makedonya ile yaklaşık 28 yıldır devam eden "isim sorunu"nun çözümüne yönelik varılan anlaşmayı onayladı.

Komşu ülkenin isminin "Kuzey Makedonya" olarak değiştirilmesini öngören "Prespa Anlaşması" Yunan Meclisi Genel Kurulunda görüşüldü.

Toplam 300 sandalyeli meclisteki oylamada 153 milletvekili anlaşma lehinde oy kullanırken, 146 milletvekili anlaşmaya "hayır" dedi. Bir milletvekili ise çekimser kaldı.

Anlaşma, iktidardaki SYRIZA'nın 145 milletvekilinin tamamının yanı sıra diğer partilerden 8 milletvekilinin desteğiyle meclisten geçti.

Anlaşmanın Yunanistan tarafından da onaylanmasının ardından iki ülke de sorumluluklarını yerine getirmiş oldu. Böylece Makedonya'nın "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" ismi ile resmi olarak NATO'nun 30. üyesi olması bekleniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 16:43
  1. isim sorunu
  2. Makedonya
  3. YUNANİSTAN

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    1. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    2. Hindistan'dan Venezuela için diyalog..
    3. Demba Ba, resmen Başakşehir'de
    4. Meteorolojiden "toz" uyarısı
    5. 286 şehit ve gazi yakını ile gazinin..
    6. Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    7. Meteorolojiden Karadeniz için kuvvetli..
    8. Malezya Başbakanı Mahathir'den..
    9. Malezya Başbakanı Mahathir'den..
    10. Kardeşini kurtarmak için hayatını feda..
    11. Victor Moses, Fenerbahçe'de
    12. 49. Dünya Ekonomik Forumu
    13. 49. Dünya Ekonomik Forumu
    14. Kristal İş Sendikası Genel Başkanı..
    15. Aydın'da nehre düşen kişinin cesedi..
    16. Elektrik akımına kapılan kadın..
    17. Köklü kulüpte deprem! 9 futbolcu..
    18. İsrail, İrlanda'nın Tel Aviv..
    19. Erdoğan'ın 3 talimatı! Bakan Selçuk..
    20. VSY Biotechnology'den üniversite..
    Rus basını: Erdoğan için dost düşman yok, sadece Büyük Osmanlı...
    Rus basını: Erdoğan için dost düşman yok, sadece Büyük Osmanlı...
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Ulaşım devi şirket iflas etti

    Günün Karikatürü

    25 Ocak 2019
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde