Yunanistan Kendine Gel

Navtex ilanı, hidrokarbon aramaları, Ayasofya ve Türkiye’nin aktif uluslararası çalışmaları birçok dünya ülkesini rahatsız ettiği gibi Yunanistan’ı da rahatsız ediyor. Bu rahatsızlık birçok dünya ülkesini Türkiye aleyhine birleşmeye itti. Suriye’de Esad’ın bize karşı hasmane tutumu, Mısır’ın askeri yönetimi Sisi’nin bize olan açık düşmanlığı, BAE’nin ve Suudilerin aleyhimizde birleşmeleri, Amerikan hükümetinin tutarsız davranışları ve Türkiye’nin daha net tavırlar sergilemesi sonucu Amerika’nın Türkiye’yi gözden çıkarması, Rusya’nın bir yandan dost görünüp ancak hemen her cephede aktif bir şekilde karşımıza çıkması. Güneyde sürekli “PKK ve bazı grupların sürekli ağır silahlarla güçlendirilmesi ve devletleştirilmeye çalışılması” çok tehlikeli bir durum.

Şimdilerde de Yunanistan ısıtılıyor ve çok daha önceleri söylediğim gibi, Türkiye ile çatışma için bir bahane üretilmeye çalışılıyor. Amerika’nın Yunanistan’daki askeri üs sayısının artırması, limanlara yerleşmesi, karşılıklı savunma anlaşması, uçak ve dron uçurma yetkisi, sınırın 5 km içinde Yunan ve Amerikan birlikleri olası hareket planlarını değerlendiriyor olmaları ciddi bir tehdit. Tanklar ve araçlar için yol açılmaya çalışılıyor, orman arazilerinin bir kısmı yakılıyor ve yine sınırımızın hemen 5 km dışına füze rampaları yerleştiriliyor. Yunanistan, ekonomik sıkıntılarını atlatmak için Amerika ve Avrupa’nın tetikçisi ve askeri taşeronu olmak istiyor. Aklı sıra onların desteği ile eski Megalo İdea’sına kavuşacak. Yani eski Helen devletini İstanbul ve Ege Bölgesinde yeniden yeşertecek. Bizans’a ve dolayısı ile Romalılara İstanbul ve Anadolu’yu kaptıran Grekler bundan rahatsız olmamış gibiler ki, Bizansı, Helen İmparatorluğunun devamı görüyorlar ve sonuçta asıl düşman olarak bizi kabul ediyorlar. Türk milleti 600 yılı aşkındır Anadolu ve İstanbul’a sahip olmuş ve bütün halkına da eşit davranmış, dini özgürlüklerine de asla karışmamıştır.

Ancak Yunan daha dün oturduğu topraklarında adalar dahil, bütün her yerinde ezanları ve camileri susturdu. Aynısını Endülüs’te yapmışlar ve Avrupa’nın en gelişmiş medeniyetini yerle bir ederek ibadethaneler yıkılmış, kütüphaneleri talan edilmişti. İstanbul, Ege ve Anadolu Türklerindir ve Allah’ın izni ve yardımı ile hep böyle kalacaktır. Türkiye’ye karşı plan yapanlar, yaptıkları planların içinde boğulacaklardır. “Ellerindekinden de olacak ve bize karşı yapılacak en küçük atakta bin pişman olacaklardır.” Sondaj gemilerimizin etrafında askeri gemilerin taciz turları, henüz çözümlenmemiş ve masaya oturulması gereken adalara bayrak dikilip, Yunan toprağı ilan edilmesi, çok kışkırtıcı durumlar. Bizim kıta sahanlığımızın ve özgürlük alanımızın ihlali olan bu durumu kimse izah edemez. Türkiye çok acil olarak Ege ordu komutanlığının gücünü katlamalı ve yeni alınan S400 konumlandırmalarını çok dikkatli yapmalıdır. Aynı şekilde alınacak S400 sayısını, rampa ve füze adetini artırmalıdır.

Elimizdeki F16 uçaklarının revizyonu, tankların yenilenmesi yerli firmalara yaptırılmalı ve yazılımları, uydu kontrol sistemleri gözden geçirilmelidir. Elon Musk’ın SpaceX’i, her gidişinde yaklaşık 60 kadar ufak uydu sistemi yerleştiriyor. Casusluk, HD zoom ve görüntüleme, dinleme ve kontrol amaçlı kullanılacak uydular bütün dünya için ciddi tehdit. Uydu sistemi çökme ihtimaline karşın, bizim karasal yayınları da güçlendirmemiz gerekir. Zaten yapılan ancak daha da artırılması gereken, gerektiğinde halkın kullanımı için çok ciddi bir ağır ve hafif silah stoku yapılmalı ve bunlara ulaşacak kişiler çok ciddi bir şekilde gizlenmeli.

FETÖ’cülerin Amerika üzerindeki etkileri yadsınamaz ve Türkiye’nin olası bir saldırıya uğraması bu hainleri sevindirecektir. Fetö ile kilit noktalarda ciddi mücadeleye devam edilmeli. Avrupa’da, dünyanın birçok yerinde dost ülkeler ile de bağlar kuvvetlendirilmeli. Bu işin sağı-solu yok, AKP’si CHP’si yok, mevzubahis olan vatan ve şimdi tedbir alma vakti. Olmaz diyelim ama ya olursa deyip tedbirimizi de alalım. Birileri haddini bilecek ve yüzyıllarca bizim devletimiz altında yaşadıklarını hatırlayacak.

İnşallah bir sıkıntı yaşamayız ama yaşarsak da buna hazırlıklı olmalıyız. Siyasi tartışmaların ötesinde devletin, milletin, ülkenin bekası için düşünme vakti gelmedi mi?