Yunanistan karanlığa gidiyor!

Yunanistan ile Amerika arasında imzalanan F-16 anlaşması, hükümetten onay aldı.

ZATEN PARA YOK...

İflasın eşiğindeki ülkenin, böyle bir dönemde uçak modernizasyonuna 1,2 milyar euro ayırması tepkileri de beraberinde getirdi.

Başbakan Aleksis Çipras, tepkilerin haksız olduğunu savunarak anlaşmanın ekonomiye yük olmayacağını söyledi.

UÇAKLAR AMERİKA'YA...

Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı bilgilere göre; anlaşma kapsamında 85 uçak Amerika'da, 25 uçak ise Yunanistan'da modernleştirilecek.

Yunanistan'ın F-16 modernizasyonu sonrası Amerika'ya gerekli parayı ödeyip ödeyemeyeceği ise merak konusu.

YUNAN'IN DURUMU KÖTÜ

Yıllardır ekonomik krizde olan Yunanistan'da işsizlik seviyesi yüzde 30'a dayandı.

Her gün farklı bir sektörde grevlerin düzenlendiği ülke, karanlık bir sona doğru ilerliyor