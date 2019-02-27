0553 313 94 23

Yunanistan İstanbul Başkonsolosu Georgia Soultanopoulou’dan Vali Ustaoğlu’na ziyaret

Yunanistan İstanbul Başkonsolosu Georgia Soultanopoulou, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu’nu ziyaret etti.

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:21
Yunanistan İstanbul Başkonsolosu Georgia Soultanopoulou’dan Vali Ustaoğlu’na ziyaret

Yunanistan İstanbul Başkonsolosu Georgia Soultanopoulou, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu’nu ziyaret etti.


Bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek üzere Trabzon’a gelen Yunanistan İstanbul Başkonsolosu Georgia Soultanopoulou, Vali İsmail Ustaoğlu’nu makamında ziyaret etti. İki devlet arasındaki sosyal, ekonomik ve kültürel konular hakkında görüş alışverişinin bulunulduğu ziyarette ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.Vali Ustaoğlu konsolos Soultanopoulou’a ziyaretinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:21
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME 3 - Kahire'deki tren istasyonunda yangın: 25 ölü
    1. GÜNCELLEME 3 - Kahire'deki tren..
    2. Burhaniyeli oryantiringçiler..
    3. AA Finans'ın şubat ayı "Enflasyon..
    4. Vietnam'da kritik görüşme! Trump ile..
    5. Burhaniye’de Aydınlı akademisyenlerden..
    6. Karataş’ta petrol ve doğalgaz arama..
    7. Konya'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
    8. Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı..
    9. Bakanın müjdesi Tirebolu’yu sevindirdi
    10. Dündar: "Osmangazi Meydanı’nın..
    11. Hatayspor Galatasaray maçı canlı izle..
    12. Tapu Dairesi'nde silahlı kavga! 1 kişi..
    13. Ümraniyespor finalde Galatasaray’ı..
    14. Gider’in projeleri beğeni topladı
    15. Türkiye-Moldova maçının öncelikli..
    16. Parkinson hastasının yatak talebi..
    17. Giresun Üniversitesi’nde “Hocalı..
    18. Pınar Karşıyaka'da hedef Galatasaray..
    19. Türkiye’nin en kapsamlı deniz..
    20. Erciyes, Snowkite Dünya Kupası’na ev..
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor