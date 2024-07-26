Yunanistan ilk F-35’i 2028’de alacak! Yunan Bakan F-35'lele bir gece ansızın Ankara'ya gelebiliriz demişti!

Yunanistan, ilk etapta 20 adet F-35 alımını öngören sözleşmeyi imzalayarak Washington’a gönderdi. Teslilat için hedef 2028.

Yunanistan, ulusal savunma kapasitesini artırmaya yönelik milyarlarca dolarlık program kapsamında ABD’den 20 adet F-35 tipi savaş uçağı alımını öngören sözleşmenin imzalandığını duyurdu. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, “F-35’lerle ilgili kabul mektubu imzalandı ve ABD’ye gönderildi. Bu alımın bölgemizde güçlü bir caydırıcılığı olacaktır” ifadelerini kullandı.

ABD’nin önde gelen silah ve teknoloji şirketi Lockheed Martin tarafından üretilen beşinci nesil savaş uçağı F-35’lerin Yunan Hava Kuvvetleri’ne 2028 tarihinden itibaren teslim edilmesi hedefleniyor.

Toplam 8,6 milyar dolarlık anlaşma, Yunanistan’ın daha sonra 20 tane daha F-35 sipariş vermesi opsiyonunu da içeriyor. Yunan yetkililer, sözleşmesi imzalanan ilk 20 uçaktan oluşan paketin Atina’ya 3,5 milyar dolara mal olacağını duyurdu.

Yunanistan, 2009 yılında başlayan ve uzun yıllar etkisini sürdüren mali krizin ardından son yıllarda askeri gücünü arttırmak için çeşitli hamlelerde bulunuyor. Atina’nın bu silahlanma atılımında, Türkiye ile Doğu Akdeniz’de yaşadığı egemenlik alanları ile ilgili anlaşmazlıkların önemli bir etken olduğu biliniyor.

Yunanistan hükümet sözcüsü Pavlos Marinakis, onlarca yıldır olmadığı kadar kapsamlı bir askeri modernizasyon programını hayata geçirdiklerini ifade ederek “Bu programı sürdüreceğiz ve ülkemizi silahlandırıp savunmasını güçlendireceğiz” dedi. (tolgaozbek)

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YUNAN BAKAN GEORGİADİS NE DEMİŞTİ?

Open televizyonuna çıkan Bakan Georgiadis şunları söylemişti: “Türklerin ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ sloganları beni güldürüyor. Asıl biz satın aldığımız F-35’lerle bir gece ansızın Türkiye’de olabiliriz. F-35’lerle radara görünmeden bir gece ansızın Ankara’da olabiliriz. Yapacağız demiyorum, yapmak istemiyoruz, ama Erdoğan’ın söyledikleri beni güldürüyor. Nasıl, gelecekmiş Yunanistan’a? Ayakkabılarıyla mı? Türkiye, havacılıkta tam bir sıfır”

Bu sözler bugün Meclis’te Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e soruldu. Güler “Türkiye’ye yılda milyon turist geliyor bekleriz” dedi. Bir gazetecinin “Turistik gezi mi olur?” sorusuna Güler, “Turistik gezi için bekliyoruz, gelirse bekleriz, buyursun gelsin turistik geziye” dedi.