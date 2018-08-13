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Yunanistan flaş iddia: 6 Türk jeti hava sahamıza girdi

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, Türk savaş uçaklarının Yunan hava sahasını ihlal ettiğini iddia etti.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 23:29
Yunanistan flaş iddia: 6 Türk jeti hava sahamıza girdi

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pazartesi günü, 6 adet Türk savaş uçağı Ege Denizi'nin kuzeydoğu, merkez ve güneydoğu bölümleri üzerinde hava sahası ihlali yaptı. Ayrıca Yunan ve Türk savaş uçakları arasında hayali (silaha başvurulmadığı) hava muharebesi yaşandı" iddiasında bulunuldu.

Açıklamaya göre, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet F-16 ve 2 adet F-4 savaş uçağının 5 kez Atina Uçuş Enformasyon Bölgesi (Athens Flight Information Region, FIR) kural ihlali yaptı. Ayrıca 2 adet CN-235 keşif uçağının da 35 kez ihlal yaptığı ifade edildi.

"İki Türk jeti silahlara sahipti" diyen Genelkurmay Başkanlığı, havalanan Yunan savaş uçaklarının uluslararası kurallara uygun olarak ihlalcileri ülkenin hava sahasının dışına çıkmaya zorladığını da sözlerine ekledi.

 

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 23:29
  1. Yunan savaş uçakları
  2. Yunanistan
  3. Türk Savaş uçakları
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