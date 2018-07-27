Yunanistan'daki yangın bölgesi küle döndü

Yunanistan'da 82 kişinin ölümüne neden olan yangın faciası, bazı kasabaları küle döndürdü. Eski model elektrik kablolarında yaşanan arıza nedeniyle başlayan yangın, günlerce önüne çıkan her şeyi kül etti.

ORMANLIK ALANLAR YOK OLDU

Büyük yangından önce görüntüsü kaydedilen yemyeşil ormanlık alanın aynı açıdan çekilen son hali ise tamamen farklı.