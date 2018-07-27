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Yunanistan'daki yangın bölgesi küle döndü

Yunanistan'da günlerce süren ve onlarca kişinin hayatını kaybetmesine, binlerce evin küle dönmesine neden olan yangından sonra bölgenin hali de görenleri üzdü.

27 Temmuz 2018 Cuma 09:56
Yunanistan'daki yangın bölgesi küle döndü

Yunanistan'da 82 kişinin ölümüne neden olan yangın faciası, bazı kasabaları küle döndürdü. Eski model elektrik kablolarında yaşanan arıza nedeniyle başlayan yangın, günlerce önüne çıkan her şeyi kül etti.

ORMANLIK ALANLAR YOK OLDU

Büyük yangından önce görüntüsü kaydedilen yemyeşil ormanlık alanın aynı açıdan çekilen son hali ise tamamen farklı.

 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 09:56
  1. yunanistan
  2. yangın
  3. Yunanistan'ın son hali

YORUM YAZ

  • NurNur48 dk önce
    Rabbim yunanistanı silkeledi yangından sonra selSenden geldik sana dönücüyüz Allahım
  • YavuzYavuz54 dk önce
    Kamalistlerin ana vatanı uf oldu. Sosyal medyayı şöle bi dolaştım, ençok kamalistler üzülmüş. Eee kimi kamalistler ne diyolardı Türkiye için, "bu ülkede yaşanmaz" bazı ünlü kamalistler yonanistana taşınmıştı!
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