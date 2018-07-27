Yunanistan'daki yangın bölgesi küle döndü
Yunanistan'da günlerce süren ve onlarca kişinin hayatını kaybetmesine, binlerce evin küle dönmesine neden olan yangından sonra bölgenin hali de görenleri üzdü.27 Temmuz 2018 Cuma 09:56
Yunanistan'da 82 kişinin ölümüne neden olan yangın faciası, bazı kasabaları küle döndürdü. Eski model elektrik kablolarında yaşanan arıza nedeniyle başlayan yangın, günlerce önüne çıkan her şeyi kül etti.
ORMANLIK ALANLAR YOK OLDU
Büyük yangından önce görüntüsü kaydedilen yemyeşil ormanlık alanın aynı açıdan çekilen son hali ise tamamen farklı.
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