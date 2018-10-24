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Yunanistan eski Savunma Bakanı cezaevine gönderildi!

Yunanistan'ın eski Savunma Bakanlarından Papandoniu ve eşi Stavrula Kuraku yolsuzluk ve kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 16:48
Yunanistan eski Savunma Bakanı cezaevine gönderildi!

Yunanistan'ın eski Savunma Bakanı Yannos Papantoniou ve eşi Stavrula Kuraku kaçma şüphesi üzerine tutuklu yargılanmak üzere başkent Atina yakınlarındaki Koridallos Hapishanesi'ne götürüldü.

RÜŞVETLE SUÇLANIYORLAR

Yaklaşık iki gün süren sorgusunun ardından PASOK üyesi olan ve 2001-2004 yıllarında Savunma Bakanlığı görevini yürüten Papantoniou'nun tutuklanmasına karar verildi.

Papantoniou çifti, bir İsviçre bankasındaki 2,8 milyon İsviçre frangını, 2003 yılında 6 fırkateynin modernizasyonu için yabancı şirketlerden rüşvet olarak almakla suçlanıyor.

Daha önce de PASOK üyesi Savunma Bakanı Akis Çohacopulos da kara para aklama, rüşvet ve vergi kaçırma suçlarından 20 yıl hapse çarptırılmış ancak sağlık sorunları ve ileri yaşı nedeniyle bir süre sonra serbest bırakılmıştı.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 16:48
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