Yunanistan: En az 83 kişinin öldüğü yangınlar kasten çıkarılmış iddiası

Yunanistan Kamu Düzeni ve Vatandaşı Koruma Bakanı Nikos Kostas, başkent Atina yakınındaki yangınların kasten çıkarılmış olabileceğini söyledi.

Nikos Kostas bu yönde "ciddi belirtiler" olduğunu açıkladı, yangınlarla ilgili olarak soruşturma açıldığını duyurdu.

Pazartesi günü çıkan ve bazı popüler turistik köylerde de ağır hasara yol açan yangınlarda en az 83 kişi hayatını kaybetmişti.

Kurtarma ekipleri Perşembe günü sahil kasabası Mati'de yeni cesetler buldu.

Yaralılardan 60 kadarının tedavileri hastanelerde sürüyor. Bu kişilerden 11'i acil servislerde tedavi görüyor. Onlarca kişi ise kayıp.

Yangınlar, rüzgarın hızının saatte 120 kilometreyi bulmasıyla hızla yayılmış, deniz kıyısında yaşamlarını yitirenler olmuştu.



Savunma Bakanı: Bölgede yaşayanlar yangın felaketini körükledi

Öte yandan, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, yangın bölgesinde yaşayanların kaçak yapılaşma yüzünden felaketin büyümesine yol açtığını söyledi.

BBC'ye konuşan Kammenos, bu yapıların kaçış yolları üzerine kurulmasının felaketi körüklediğini belirtti:

"Mati ve Atina'nın bu kıyısındaki yapılaşmaların çoğu ruhsatsız. Kıyıları kanunlara karşı çıkarak işgal ettiler. Bu trajedinin ardından sanırım artık kendileri ve aileleri için kurallara ve kanunlara uymamanın tehlikeli olduğunu anlarlar."

Kammenos yangın felaketinin yaşandığı bölgeyi ziyaret etmiş, bölge halkı bakana tepki göstermişti.

Atina'nın eteklerinde yer alan ve yangın felaketinden etkilenen Mati bölgesinde bir kadın Kammenos'a "İnsanların boş yere yanmasına göz yumdunuz. Bizi Tanrı'nın insafına bıraktınız" dedi.

BBC'ye konuşan bir kişi ise bir itfaiye istasyonuna yardım istemek için koştuğunu ancak itfaiyecilerin felaketin farkında bile olmadığını söyledi.

Bir başka bölge sakini ise kendilerine kurtulmak için denize saklanma tavsiyesi verildiğini ancak yaşlıların denize bile ulaşamadığını belirtti.



Kayıplar için DNA örnekleri veriliyor

Arama kurtarma ekipleri hala kayıpları arıyor.

Yakınlarını arayan Yunanlar, DNA örneklerini vererek kayıplarını bulmaya çalışıyor.

Rafina Valisi Evangelos Bournous, bölgede her dört evden birinin yok olduğunu, evlerin yüzde 50'sinin ise kısmen zarar gördüğünü söyledi.

Uydudan çekilen görüntülerde 12 bin 760 hektar alanın yarısının yangından etkilendiği görülüyor.

'Doğu kıyısını boş bıraktılar'

Yunanistan Orman Federasyonu Başkanı Yorgos Papadias, itfaiyecilerin Atina'nın batısında çıkan bir başka yangınla uğraşmasından ötürü doğu kıyısında yer alan Attika bölgesinin boş bırakıldığını söyledi.

Yangın başladığında bölgenin güney kıyısındaki Kokkino Limanaki köyünde olduğunu belirten Papadias, yaşananları bir korku filmine benzetti.

Papadias, yaralıların ve yaşlıların yardım için bağırdığını ancak elinden hiçbir şeyin gelmediğini, kendisinin de yangında bir komşusunu kaybettiğini anlattı.

Kaynak: BBC Türkçe