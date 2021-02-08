Yunanistan duyurdu: Türkler İHA'lar ile yetinmeyecek! İngilizlerden alacak

Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu'nun (L400), Türk Deniz Kuvvetlerine katılma zamanı yaklaştıkça gemiye uçak konuşlandırma gereği daha çok dillendirilmeye başlandı.

ABD, S-400 alımı sebebiyle Türkiye'yi F-35 programında çıkarmış ve bizim için üretilen jetler de Amerikan Hava Kuvvetleri'ne verilmişti.

TCG Anadolu'ya her donanma uçağı konuşlandırılamaıyor

Türkiye, F-35'lerin "B" yani donanma versiyonu için, kısa kalkış-inişe ve dikey kalkış-inişe müsait TCG Anadolu'yu üretmeye başlamıştı. Ancak F-35'lerin gelmeyecek olması (şimdilik), kısa piste sahip bu gemiye hangi uçakların konuşlandırılacağı tartışmasını başlatmıştı. Geminin üretim mantalitesi düşünüldüğünde herhangi bir donanma uçağının direkt konuşlandırılması mümkün değil.

Harrierlar gündeme gelmişti

İngilizlerden sonra Amerika tarafından da üretilen ve dikey iniş-kalkış yapabilen Harrierlar daha önce de gündeme gelmiş, ancak resmi olarak herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

İtalya'dan alınması öngörülmüştü

TCG Anadolu için, Amerikan McDonnell Douglas şirketi tarafından üretilen AV-8B Harrier II'lerin konuşlandırılması gündeme getirilmişti. Bu versiyonun ise İtalya'dan alınması dillendirilmişti. 1970'lerde üretilen uçak, ABD donanması tarafından 2030'lara kadar kullanılacak ve daha sonra envanterden çıkartılarak yerlerine F-35B'ler getirilecek.

Cihat Yaycı gündem oldu

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, geçtiğimiz günlerde Defence Türk'e konuşmuş ve "Bizim mutlaka TCG Anadolu gemimize uçak konuşlandırmamız lazım" demişti.

'Türkler İHA'lar ile yetinmeyecek' diye yazdılar

Yaycı'nın sözleri sonrası Yunan basını gözünü tekrar bu gemiye çevirdi. F-35'lerin alternatifi olarak Harrierları gösteren Yunan Defence.net sitesi, "Görünüşe göre Türkler TCG Anadolu'da savaş uçağı konuşlandırma planlarından vazgeçmemiş. T-FX programının yeni nesil Türk savaşçısı gelene kadar İHA'larla yetinmeyecek gibi görünüyorlar" yorumunu yaptı.

Yaycı'nın sözlerini alıntıladılar

Yaycı'nın sözlerini hatırlatan Yunan sitesi, "Türk amirale göre, Türkiye'nin İtalyan Harrierlarını tedarik etmesi hayati önem taşıyor. Harrierlar, TCG Anadolu'ya konuşlandırılacak Bayraktar TB2 ve Akıncı ile birlikte çalışabilmek için modernize edilecek" ifadelerini kullandı.