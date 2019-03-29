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Yunanistan diye Tekirdağ’a bıraktılar

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde 20 kaçak göçmen yakalandı.

29 Mart 2019 Cuma 22:41
Yunanistan diye Tekirdağ’a bıraktılar

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde 20 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin, "Burası Yunanistan” denilerek Hayrabolu yolunda bırakıldığı ortaya çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Cambazdere Mahallesi kırsalında kalabalık bir grubun görülmesi üzerine jandarmaya ihbar bulunuldu. Bölgeye giden Hayrabolu jandarma ekibi, yabancı uyruklu olduğu tespit edilen 20 kaçak göçmeni gözaltına aldı. Göçmenlerin, ‘Burası Yunanistan’ denilerek, Hayrabolu yolunda bırakıldığı ortaya çıktı. Parmak izi işlemleri için Malkara İlçe Jandarma Komutanlığına sevk edilen 20 göçmen, buradan Tekirdağ İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 22:41
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