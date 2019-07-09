Yunanistan Dışişleri Bakanından "milli birlik" çağrısı

ATİNA (AA) - Yunanistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, devir teslim töreninde, dış politikada "milli birlik" çağrısında bulundu.

Dendias, Dışişleri Bakanlığında düzenlenen törende, koltuğu eski Dışişleri Bakanı Yorgos Katrougalos'tan devraldı.

Burada konuşan Dendias, "Hükümetimiz, ülkenin haklarının savunulması gereken üst düzey konularda mümkün olan en geniş birliği yakalamayı hedefliyor." ifadesini kullandı.

Dendias, dış politikanın partiler arası ihtilaflar için uygun alan olmadığını belirterek, "Miçotakis hükümeti dış politikada konsensustan yana olacak." diye konuştu.

Katrougalos ise ülkenin sesinin daha gür ve daha saygın şekilde çıkması için çaba sarfettiklerini anımsatarak, "Sorunları çözdüğümüz görünüyor. Demokratik ve istikrarlı bir ülke olmaktan öte Prespa Anlaşmasıyla Balkanlara ve Doğu Akdeniz'e istikrar ihraç eden bir ülke haline geldik." dedi.

Yunanistan'daki erken genel seçimde, Yeni Demokrasi (ND) partisi tek başına iktidara gelmişti. Yeni hükümetin kabinesi bugün Cumhurbaşkanlığında dini törenle yemin etmişti.

Dendias, daha önceki ND hükümetlerinde Adalet, Kamu Güvenliği ve Kalkınma bakanlıkları görevlerinde bulunmuştu.