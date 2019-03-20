Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrugalos Türkiye'ye gelecek Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos'un yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos'un yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetine icabetle Katrugalos'un yarın Antalya'ya geleceği ve söz konusu ziyarette Türkiye-Yunanistan ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konuların da ele alınmasının öngörüldüğü belirtildi.





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