0553 313 94 23

Yunanistan borcunu erken ödemeyi hedefliyor

Yunanistan borçlarını IMF ve Avrupa Merkez Bankası'na vadelerinden önce ödemek istiyor.

03 Ekim 2018 Çarşamba 08:27
Yunanistan borcunu erken ödemeyi hedefliyor

Yunanistan Maliye Bakanı Euclid Tsakalotos, Yunanistan'ın borç servisi maliyetlerini azaltmak için AvrupaMerkez Bankası (ECB) ve IMF'e borçlarını vadelerinden önce ödemek istediğini söyledi.

Yunanistan, 2010 yılından bu yılın Ağustos ayına kadar uyguladığı 3 kurtarma programı çerçevesinde 280 milyar euro kredi aldı.

ECB'nin elinde 12 milyar euro tutarında Yunan devlet tahvili var ve bunların ortalama vadesi 4 yıl. IMF'e ise ortalama 3 yıl vadeli 10 milyar euro borç var.

Tsakalotos yaptığı açtıklamada, "IMF ve ECB'ye erken ödeme yapmayı planlıyoruz. Bu bir çeşit yeniden yapılandırma olacak, çünkü pahalı borcu ucuz borç ile değiştireceğiz" dedi.

Yunanistan, IMF ve ECB'ye borcunu erken ödemek için gelecek 2 yıldaki ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan nakit 24 milyar euro büyüklüğündeki tamponunun bir kısmını kullanabileceğini de belirtti.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 08:27
  1. Yunanistan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adıyaman'da havaya uçurulan bin 800 yıllık köprünün iki yakası birleşiyor
    1. Adıyaman'da havaya uçurulan bin 800..
    2. Galatasaray maçı şifreli mi olacak?
    3. Dolar - euro kaç TL?
    4. PKK'ya eylül darbesi! Kökü kazınıyor
    5. Çeyrek altın ne kadar?
    6. CHP İstanbul adaylığı için sürpriz..
    7. Nagehan Alçı AK Parti'nin Ankara..
    8. Dolar piyasaya nasıl başladı?
    9. Powell: Kademeli faiz artırımları..
    10. Van'da pirinç çuvallarının içinde..
    11. Melih Gökçek - Mustafa Tuna kavgası..
    12. Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    13. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    14. AK Parti belediye başkan aday adaylık..
    15. DGS başvuruları hangi tarihlerde..
    16. AK Parti İstanbul ve Ankara büyükşehir..
    17. CHP'de büyük skandal! İcradan satılık..
    18. Galatasaray (GS) – FC Porto maçı ne..
    19. İstanbul Yeni Havalimanı metrosunda..
    20. Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne..
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    3 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı