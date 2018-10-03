Yunanistan borcunu erken ödemeyi hedefliyor

Yunanistan Maliye Bakanı Euclid Tsakalotos, Yunanistan'ın borç servisi maliyetlerini azaltmak için AvrupaMerkez Bankası (ECB) ve IMF'e borçlarını vadelerinden önce ödemek istediğini söyledi.

Yunanistan, 2010 yılından bu yılın Ağustos ayına kadar uyguladığı 3 kurtarma programı çerçevesinde 280 milyar euro kredi aldı.

ECB'nin elinde 12 milyar euro tutarında Yunan devlet tahvili var ve bunların ortalama vadesi 4 yıl. IMF'e ise ortalama 3 yıl vadeli 10 milyar euro borç var.

Tsakalotos yaptığı açtıklamada, "IMF ve ECB'ye erken ödeme yapmayı planlıyoruz. Bu bir çeşit yeniden yapılandırma olacak, çünkü pahalı borcu ucuz borç ile değiştireceğiz" dedi.

Yunanistan, IMF ve ECB'ye borcunu erken ödemek için gelecek 2 yıldaki ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan nakit 24 milyar euro büyüklüğündeki tamponunun bir kısmını kullanabileceğini de belirtti.