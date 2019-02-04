Yunanistan Başbakanı Çipras, Türkiye ziyareti öncesi AA'ya konuştu: "Hem halklarımıza hem de bölgemize fayda sağlayacak bir ilişkiyi inşa etmemiz gerekli"

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