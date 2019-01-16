0553 313 94 23

Yunanistan Başbakanı Çipras güven tazeledi

Aleksis Çipras liderliğindeki Yunan hükümeti, Mecliste düzenlenen güvenoyu yoklamasında 151 milletvekilinin desteğini aldı

16 Ocak 2019 Çarşamba 23:59
Yunanistan Başbakanı Çipras güven tazeledi

ATİNA (AA) - Yunanistan'da Başbakan Aleksis Çipras liderliğindeki hükümet güvenoyu aldı.

Koalisyon ortağının ayrılmasının ardından SYRIZA'nın güvenoyu talebi Mecliste görüşüldü.

Mecliste bulunan, 299 milletvekilinin 151'inin oyunu alan Çipras ve kabinesi güven tazeledi. 148 milletvekili ise hayır oyu kullandı.

Çipras oylamada, 145 SYRIZA'lı vekilin yanı sıra ortaklıktan ayrıldığını açıklayan Bağımsız Yunanlar (ANEL) partisinden 4, bir bağımsız milletvekili ve merkez sağ Potami partisinden bir milletvekilinin desteğini aldı.

Savunma Bakanlığı görevinden istifa eden ANEL Başkanı Panos Kammenos, Makedonya ile gerçekleştirilen anlaşmayı gerekçe göstererek hükümetten ayrılmış, bunun üzerine Çipras güvenoyu çağrısında bulunmuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 23:59
  1. YUNANİSTAN

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'de 22 dolar için öldürülen Dağdeviren'in cenaze namazı kılındı
    1. ABD'de 22 dolar için öldürülen..
    2. Samsun'da yarın okullar tatil mi?..
    3. Bakan Turhan karla mücadele..
    4. Atletico Madrid Kral Kupası'nda elendi
    5. GÜNDEM ÖZETİ / 17 Ocak 2019
    6. Yunanistan Başbakanı Çipras güven..
    7. Ali Koç: Ersun Yanal'ı iyi ki getirmişiz
    8. Gürcistan'da doğal gaz patlaması: 4..
    9. Fenerbahçe'nin transferde hedefi 5 mevki
    10. Nairobi saldırısında ölenlerin sayısı..
    11. CENTCOM'dan Münbiç açıklaması
    12. Diriliş Ertuğrul 132. bölüm fragmanı |..
    13. Mescid-i Aksa’da kar sevinci
    14. "3. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması"..
    15. Muş'ta yarın okullar tatil mi? Muş 17..
    16. Samsun'un 4 ilçesinde eğitime kar engeli
    17. Manisa'da eğitime kar engeli
    18. Fransız bakan May'in teklifini..
    19. GÜNCELLEME - Konya'da otomobil tırla..
    20. Yunanistan'da Başbakan Aleksis..
    Çarpıcı sözler: ABD-İran savaşına hazırlanın!
    Çarpıcı sözler: ABD-İran savaşına hazırlanın!
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    Akdeniz'de gerilim yükseliyor! Türkiye bir an önce...
    Akdeniz'de gerilim yükseliyor! Türkiye bir an önce...
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Görüşmenin detayları ortaya çıktı! Teröristbaşı sadece 2 cümle söylemiş
    Görüşmenin detayları ortaya çıktı! Teröristbaşı sadece 2 cümle söylemiş

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    "İdris Naim Şahin FETÖ talimatıyla AK Parti'den istifa etti"
    "İdris Naim Şahin FETÖ talimatıyla AK Parti'den istifa etti"
    Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu! Bin lira oldu
    Milyonlarca kişi bu haberi bekliyordu! Bin lira oldu