Yunanistan Başbakanı Çipras Ankara'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile görüştü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir araya geldi. Oktay, Çipras'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girişte törenle karşıladı. Çipras ve Oktay, tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Çipras daha sonra baş başa 45 dakika görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin ve Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Petros Mavroidis hazır bulundu.





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