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Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ruhban Okulu'nda

Çipras, Ayasofya ziyaretinin ardından Heybeliada Ruhban Okulu'na geldi

06 Şubat 2019 Çarşamba 12:30
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ruhban Okulu'nda

İSTANBUL (AA) - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Heybeliada Ruhban Okulu'na geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen ve dün Ankara'da çeşitli temaslarda bulunan Çipras, İstanbul'daki ziyaretlerine Ayasofya'yla başladı.

Çipras, Ayasofya'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Heybeliada'ya geçti.

Adaya Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti botları eşliğinde gelen Çipras, iskelede kendisini bekleyenlerle selamlaştı, bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Daha sonra Ruhban Okulu'na geçen Çipras, burada Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği ayine katıldı.

Bu arada, ziyaret öncesinde Heybeliada ve Ruhban Okulu çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 12:30
  1. Ruhban Okulu
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