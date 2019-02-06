Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ankara'daki resmi temaslarının ardından İstanbul'a geldi. Çipras'ı, Atatürk Havalimanı'nda Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Georgina Soultanopoulou ve beraberindekiler karşıladı. Aleksis Çipras ve beraberindeki heyet ile Peristera Baziana da İstanbul'a geldi. Yunanistan Başbakanı Çipras'ın yarın Ayasofya'yı ve Fener Rum Patriği Bartholomeos eşliğinde Heybeliada Ruhban Okulunu ziyaret etmesi ve Yunanistan Başkonsolosluğunda İstanbul'da yaşayan Rumların temsilcileri ile bir araya gelmesi bekleniyor.

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