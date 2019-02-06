0553 313 94 23

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ayasofya'da

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ayasofya'ya geldi.

06 Şubat 2019 Çarşamba 09:56
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ayasofya'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen ve dün Ankara'da çeşitli temaslarda bulunan Çipras, bugün de İstanbul'da bazı ziyaretlerde bulunacak.

İlk ziyaretini Ayasofya'ya gerçekleştiren Çipras ve beraberindeki heyete, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz eşlik ediyor.

Çipras'ın, Ayasofya'nın ardından Heybeliada Ruhban Okuluna geçmesi bekleniyor.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 09:56
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Aleksis Çipras
  4. Heybeliada
  5. Heybeliada Ruhban Okulu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Fatih Terim'in babası vefat etti
    1. GÜNCELLEME - Fatih Terim'in babası..
    2. Valilik duyurdu! Operasyon başlıyor
    3. Bir bebek üzerinden, önlenemeyen “kara..
    4. Prof. Raşit Küçük’ten büyük bağış
    5. Maher Holding'den yeni yatırım
    6. TCMB'den döviz depo ihalesi
    7. Samsung'dan beyaz eşya alana akıllı..
    8. Gram altın 221 lira seviyelerinde
    9. Mamut Art Project 3-7 Nisan'da..
    10. Atatürk Üniversitesi yeni bir sayfa..
    11. HDP'li vekillerin eylemi sona erdi
    12. Girişimcilik ve Kariyer Kampı..
    13. İş gücüne büyük katkı sağlıyor
    14. Yüksek yap kariyerin pekişsin
    15. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ilk..
    16. İran'dan Trump'a flaş cevap!
    17. Fatih Terim'in babası vefat etti
    18. MEB'den "kalfalık ve ustalık" için..
    19. İran Dışişleri Bakanı'ndan Trump'a..
    20. Bursa'da FETÖ'nün hücre evlerine..
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor
    Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi halk sebze geliyor
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın
    Uzman isimden kritik uyarı! O şifreleri sakın kullanmayın

    Günün Karikatürü

    06 Şubat 2019
    Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş seçim vaadi!
    Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş seçim vaadi!
    Erdoğan resmen açıkladı! "İş Bankası hazinenin malı olacak"
    Erdoğan resmen açıkladı! "İş Bankası hazinenin malı olacak"