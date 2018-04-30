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Yunanistan 'başarı hikayesi' yazmış... Destek mesajı verdi: Borçlarını...

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Genel Sekreteri Angel Gurria, Yunanistan'ın önemli bir mali istikrar çabası içinde olduğunu belirterek, "Kamu borcu hala yüksek. Kreditörlerin borç meselesini ele alması gerekli." dedi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 18:08
Yunanistan 'başarı hikayesi' yazmış... Destek mesajı verdi: Borçlarını...

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Genel Sekreteri Angel Gurria, OECD'nin Yunanistan yıllık ekonomi raporunu sunduğu Atina ziyaretinde, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Yunan ekonomisinde son dönemdeki gelişmeleri bir "başarı hikayesi" olarak niteleyen Gurria, "Yunan halkının ve hükümetinin etkileyici çabaları meyvelerini vermeye başladı. Bu yıl Yunan ekonomisinin yüzde 2 büyümesini bekliyoruz. Gelecek yıl için ise bu oran yüzde 2,3." diye konuştu.

Gurria, piyasaların bu gelişmeleri kayda değer gördüğünü vurgulayarak, "Kamu borcu hala yüksek. Kreditörlerin borç meselesini ele alması gerekli." çağrısında bulundu.

Yunanistan'ın "eşi görülmemiş" bir mali disiplin ile faiz dışı bütçe fazlası oranlarını oldukça yüksek seviyeye yükselttiğine işaret eden Gurria, "Yunanistan buna hak kazandı. Birçok politik sebep ve siyasi sınırlamaların olduğunu biliyoruz. Bunları anlıyoruz ama bir hafifletme yapılmalı." ifadesini kullandı.

Gurria ayrıca, Yunanistan'ın kamu borcunun yükselmeyi durdurduğu değerlendirmesinde bulunarak, reformlara sadık kalarak ülkede büyümenin sağlanması gerektiğini söyledi.

Ekonomik kriz döneminde ülkeye yapılan yatırımların yüzde 50 civarında düştüğüne dikkati çeken Gurria, düşüşte olsa da işsizliğih halen çok yüksek seviyelerde olduğunu kaydetti.

ÇİPRAS'TAN "KEMER GEVŞETME" MESAJI

Başbakan Çipras ise tüm göstergelerin ülke ekonomisinin olumlu bir noktada olduğuna işaret ettiğini ileri sürdü, daha parlak bir geleceğe ilerlediklerini savundu.

Bütçe fazlasının hedeflenenden yüksek gerçekleştiğini dile getiren Çipras, "Reformlarla birlikte eş zamanlı olarak gelen bu başarı, bizim için memorandumdan çıkmanın pasaportu." dedi.

Çipras, "kemer sıkma" önlemlerinin ekonominin üzerinde kurduğu fazladan baskının azaltılması gerektiğini belirterek, "Bu başarı, daha fazla yük getirecek olan ilave kemer sıkma önlemlerine ihtiyaç duyulmadığının göstergesi. Kemer sıkma hafifletilmeli." çağrısında bulundu.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 18:08
  1. Angel Gurria
  2. OECD
  3. Çipras
  4. Yunanistan
  5. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras

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