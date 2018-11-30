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Yunanistan avucunu yaladı! Türk Akımı Bulgaristan'dan geçecek

Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Türk Akımı doğal gaz boru hattının bir güzergahın Bulgaristan üzerinden geçeceği duyuruldu. Boru hattının ülkesinden geçmesini isteyen Yunanistan ise umduğunu bulamadı.

30 Kasım 2018 Cuma 20:30
Yunanistan avucunu yaladı! Türk Akımı Bulgaristan'dan geçecek

Bulgaristan Enerji Bakanı Temenujka Petkova, Parlamento'da yaptığı açıklamada, TürkAkım'ın bir güzergahının Bulgaristan üzerinden geçeceğine ilişkin Rus Enerji şirketi Gazprom'dan resmi bir açıklama geldiğini söyledi.

Petkova'ya göre karar, Bulgaristan'ın ekonomik durumunun analizi ve piyasa değerlendirmesi sonucu alındı.

Bulgaristan üzerinden yapılacak doğal gaz aktarım miktarı ve aktarımın süresine ise sonraki aşamalarda karar verilecek.

Rusya ile Bulgaristan, bir süredir TürkAkım güzergahına ilişkin görüşmelerde bulunuyordu.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 20:30
  1. Bulgaristan
  2. TürkAkım
  3. Bulgaristan Enerji Bakanı Temenujka Petkova
  4. Türk Akımı doğal gaz boru hattı
  5. Yunanistan

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