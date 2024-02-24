Yunanistan 'Altın Vize' için yapılan zammı böyle açıklandı! Tahmin: fiyatlar 800 bini Euro olacağı ifade ediliyor!

Yunanistan, yatırım yoluyla oturma izni alma konusunda kararını duyurdu!. Yunanistan'da 250 bin Euro değerinde taşınmaz mülk satın alarak 5 yıllık oturum izni olanların aldığı vize türüne “Altın Vize” (Golden Visa) deniyor.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis sistemin değişeceğini ve bölgeye göre altın vize için yeni fiyatlar belirlemek istediklerini açıkladı.

Havaalanlarına yakın kalabalık Yunan şehirleri ve köylerinde ikamet etme fiyatını 800 bin Euro’ya kadar çıkabilir.

Daha az kalabalık olan diğer bölgelerde ise gayrimenkule yapılan 250 bin Euro taşınmaz mülk satın alma karşılığında altın vize seçeneği geçerli.

Yunanistan Göç ve Mülteciler Bakanlığı'na göre; Geçen yılın başından bu yana bakanlığa Bin 446 "altın vize" başvurusu yapıldı.

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