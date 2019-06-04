0553 313 94 23

Yunanistan Almanya’dan savaş tazminatı talep etti

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Almanya’ya sözlü nota vererek İkinci Dünya Savaşı’ndaki işgal sebebiyle savaş tazminatı talep ederek Berlin hükümetini müzakereye davet etti.

04 Haziran 2019 Salı 23:35
Yunanistan Almanya’dan savaş tazminatı talep etti

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Almanya’ya sözlü nota vererek İkinci Dünya Savaşı’ndaki işgal sebebiyle savaş tazminatı talep ederek Berlin hükümetini müzakereye davet etti.


Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Almanya’dan İkinci Dünya Savaşı’ndaki işgal sebebiyle savaş tazminatı talep etti. Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, notanın Yunanistan’ın Berlin Büyükelçisi tarafından Alman Dışişleri Bakanlığına iletildiği belirtildi. İşgaller sırasında Yunan halkının büyük zarar ve kayıplar yaşadığı belirtildi. İşgal dönemde hayatını kaybedenlerin ailelerine faizsiz tazminat verilmesi, yağmalanmış ve yasa dışı yollarla yerinden alınmış arkeolojik ve kültür hazinelerinin iadesi talep edildi.


Yunan hükümeti Nisan ayında parlamentonun görüştüğü ve oy birliği ile Almanya’dan savaş tazminatı talep edilmesine yönelik önergeyi onaylamıştı.


Yunanistan,Almanya’dan yaklaşık 300 milyar Euro talep ediyor. Almanya ise 1950 ve1960’larda yaklaşık 115 milyon Alman markı ödeme yapıldığını belirterek, yeni bir tazminat ödemeyi reddetmekte ve konunun imzalanmış olan anlaşmalar ile kapandığını ileri sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 23:35
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İnegöl’de trafik kazası: 5 yaralı
    1. İnegöl’de trafik kazası: 5 yaralı
    2. Yunanistan Almanya’dan savaş tazminatı..
    3. Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinde..
    4. Metrelerce öteden taşıdılar! Deprem..
    5. Malatya'da bıçakların kullanıldığı 2..
    6. Bağdat'taki Yeşil Bölge tamamen açıldı
    7. Kemal Kılıçdaroğlu yine hedef..
    8. Milliler, Fransa maçının..
    9. "Fındığı her ortamda gündeme..
    10. Başkan Erdoğan'dan şehit babasına..
    11. Heniyye'nin bayram mesajında Kudüs..
    12. Ukraynalı polisler 5 yaşındaki çocuğu..
    13. Gençler Avrupa Grekoromen Güreş..
    14. Galatasaray'a sürpriz başkan adayı!
    15. Salatalık diyeti nedir? Salatalık..
    16. Adıyaman'da taşlı ve sopalı kavga: 2..
    17. Norveç'te Ramazan Bayramı
    18. GÜNCELLEME - Antalya'da orman yangını
    19. O ülkede Ramazan Bayramı affı!..
    20. Antalya'da yangın! Havadan ve karadan...
    21. Kastamonu'da otomobil devrildi: 5 yaralı
    22. Gaziantep'te trafik kazası: 10 yaralı
    23. Tenis: Fransa Açık
    24. Hadis ve Ehl-i Sünnet’i inkar edip..
    25. Tiananmen olaylarının 30. yılı
    26. Kütahya'da trafik kazası: 1 ölü, 4..
    27. Nijerya'da 45 mahkuma Ramazan Bayramı..
    28. Kepsut’taki kazada ölü sayısı 2’ye..
    29. Asırların deviremediği çınarı ateşe..
    30. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy:..
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Murat Alan’dan ETÖ ve FETÖ’nün rezil saptırmasına cevap
    Murat Alan’dan ETÖ ve FETÖ’nün rezil saptırmasına cevap
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."