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Yunanistan Almanya'dan savaş tazminatı almakta ısrarlı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras:- "(Almanya'dan İkinci Dünya Savaşı'ndaki zararlar için istenen tazminat) Bu mesele, her şeyden önce hem Yunan halkına hem de diğer Avrupa halklarına karşı ahlaki bir sorumluluktur"- "Noel ve yılbaşı tatillerinin ardından konuyu meclis genel kuruluna taşıyacağız. Burada hem ağız birliği hem de oy birliği gerekli"

03 Aralık 2018 Pazartesi 18:31
Yunanistan Almanya'dan savaş tazminatı almakta ısrarlı

ATİNA (AA) - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ülkesinin İkinci Dünya Savaşı'ndaki Alman işgali nedeniyle uğradığı zararlara karşılık talep ettikleri tazminata ilişkin, "Bu mesele, her şeyden önce hem Yunan halkına hem de diğer Avrupa halklarına karşı ahlaki bir sorumluluktur." dedi.

Çipras, Kalavrita ziyareti sırasında Naziler tarafından katledilenler için dikilen anıta çelenk bıraktı.

Çipras, yaptığı konuşmada, "Noel ve yılbaşı tatillerinin ardından konuyu meclis genel kuruluna taşıyacağız. Burada hem ağız birliği hem de oy birliği gerekli çünkü masada hem borç hem de tazminat meselesi var." ifadelerini kullandı.

Anlaşmazlığın Almanya ile çözülenmesi gerektiğine işaret eden Çipras, "Bizce tazminatın meblağı önemli değil. Bu mesele her şeyden önce hem Yunan halkına hem de diğer Avrupa halklarına karşı ahlaki bir sorumluluktur." şeklinde konuştu.

Kalavrita ve civar köylerde 13 Aralık 1943'te yüzlerce Yunan, Nazi askerlerince kurşuna dizilerek katledilmişti.

- Tazminat tartışmaları

Yunan meclisinin, Nazi işgali döneminde hayatını kaybedenler ve zararların tespitine yönelik oluşturduğu komisyonun 2016'da tamamladığı rapor, ekim ayında yayımlanmıştı.

Buna göre, Yunanistan, hayatını kaybedenler, maddi zarar ve Merkez Bankası'ndan Naziler tarafından zorla alınan faizsiz kredi dahil savaş tazminatı olarak Almanya'dan yaklaşık 280 milyar avro talep ediyor.

Alman tarafı ise 1960'ta 115 milyon Alman markı ödeme yapıldığını belirterek, üzerinden 70 yıldan fazla süre geçen savaş için yeni tazminat ödemeyi reddediyor.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 18:31
  1. Almanya
  2. İkinci Dünya Savaşı
  3. Nazi işgali
  4. tazminat
  5. YUNANİSTAN

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