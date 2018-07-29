Yunanistan 8 darbeciyi sakladığı yer deşifre oldu!

Yunanistan'daki yangın felaketi, Yunan adaletinin koruması altına alıp bilinmeyen bir yerde sakladığı 8 darbeci askerin yerini ifşa etti. Vradini gazetesi, bugünkü haberinde, 88 kişisinin öldüğü Mati yangınında kurtarılan ve Türkçe konuşan 8 yabancının, muhtemelen 15 Temmuz darbesinden bir gün sonra askeri helikopter ile Dedeağaç şehrine kaçan darbeci askerler olduğunu ileri sürdü.

KARA KUVVETLERİ'NİN REHABİLİTASYON MERKEZİ... Gazete haberinde, geçen pazartesi günü öğleden sonra yangın başladığında, Mati’den yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunan Aya Andrea sahil kasabasında, Yunan Kara Kuvvetleri’ne ait rehabilitasyon merkezinin de boşaltıldığını belirterek “Burada, gözden uzak bir noktada bulunan 2 evden Türkçe konuşan 8 yabancı çıkarıldı ve herkesten önce bölgeden uzaklaştırıldı” dedi.

ALEVLER YAYILMADAN KAÇIRILDILAR... Vradini haberinde “Yabancılar son derece tedirgindi, sözkonusu 8 kişi muhtemelen Yunanistan’a kaçan darbeci askerlerdi, Kara Kuvvetleri yetkilileri, hem hayatlarının tehlikeye girmemesi hem de nakilleri sırasında trafiğe takılmamak için 8 yabancıyı alevler yayılmadan bölgeden uzaklaştırdı” diye ekledi.

18 AY SONRA SERBEST BIRAKMIŞLARDI... Darbeci askerler 18 aylık tutukluluk süreleri dolduğu için geçen haziran ayı başlarında Atina Olimpiyat Köyü’ndeki polis karakolunun özel nezarethanesinden tahliye edilerek, gizli tutulan bir yere nakledilmişlerdi. Yunan medyası, askerlerin eski bir askeri kışlaya götürüldüklerini ve yaklaşık 80 güvenlik görevlisi tarafından korunduklarını ileri sürmüştü.