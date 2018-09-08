Yunan medyası Fatih'ten korktu

Türkiye, Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz arama çalışmaları için artık gün sayıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2 ay içerisinde ilk sondajın yapılacağını söyledi.

Türkiye'nin bu hamlesi Yunan medyasında geniş yer buldu.

YUNAN GERGİN

Ülkede yayın yapan Ta Nea Gazetesi'nde Nikos Hasapopulos'un imzasıyla çıkan haberde; Türkiye'nin Yunanistan'ı tehdit etmeye devam ettiği ifade edildi.

FATİH GEMİSİ SONDAJA GİTTİ

Türk savaş gemilerinin Yunanistan'ı tahrik etmeye devam ettiğini yazan Hasapopulos, "Bütün bunlar yetmezmiş gibi Ankara“Barbaros”u da Zafer Burnu’nun (Apostolos Andreas) karşısına gönderdi ve kısa süre önce satın alınan “Fatih” gemisiyle Kıbrıs MEB’i içinde sondaj yapacağına dair tehditlerine son vermedi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ensonhaber