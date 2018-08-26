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Yunanca 30 Ağustos afişlerini gören Adanalılar şaşkına döndü

Adana'da Seyhan Belediyesi tarafından kent meydanına 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıldönümü için asılan Yunanca, İngilizce ve Fransızca afişler vatandaşları şaşkına çevirdi. Yunanca afişlerde "Eğer 30 Ağustos'ta savaşı Yunanlar kazansaydı, bu pankart böyle olurdu" yazdığı öğrenildi.

26 Ağustos 2018 Pazar 15:31
Yunanca 30 Ağustos afişlerini gören Adanalılar şaşkına döndü

Adana'da merkez Seyhan ilçe Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü öncesi kentin farklı noktalarına astığı Yunanca, İngilizce ve Fransızca afişler, dikkat çekti.

3 FARKLI DİLDE YAZILDI

Seyhan Belediyesi tarafından hazırlanan 'Eğer 30 Ağustos'ta savaşı Yunanlar kazansaydı, bu pankart böyle olurdu' yazılı Yunanca pankartları görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Kentin farklı noktalarında aynı afiş İngilizce ve Fransızca olarak asıldı. Bu afişlerde de İngilizler ve Fransızların savaşı kazanması halinde pankartların bu şekilde hazırlanacağı belirtildi.

"ÇOK ŞÜKÜR BİZ KAZANDIK"

Bir başka pankartta ise "Çok şükür zaferi biz kazandık ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ana yurdumuzda, ana dilimizle kutlayabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

''İNŞALLAH KIYAMETE KADAR TÜRKÇE YAZACAK''

Vatandaşlar, afişleri görünce çok duygulandıklarını söyledi. Pankartlardaki yazının anlamını internete yazarak öğrendiğini belirten Ertan Girgiz adlı vatandaş, "Gerçekten çok anlamlı. Çok duygulandım şu an. Ama Türkçe yazıldı işte, başaramadılar. Bu yazıyı umarım her yere yazarlar. İnşallah kıyamete kadar da Türkçe yazılacak" dedi.

"YAZININ ANLAMINI ÖĞRENDİKTEN SONRA ÇOK ETKİLENDİM"

Farklı dilde yazılan pankartı ilk gördüğünde Rusça zannettiğini belirten Derya İlhan ise yazının anlamını öğrendikten sonra çok etkilendiğini ve savaştaki verilen mücadelenin ne mutlu ki başarıya ulaştığını söyledi.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 15:31
  1. Adana
  2. Seyhan ilçe Belediyesi
  3. 30 Ağustos Zafer Bayramı
  4. Yunanca
  5. İngilizce
  6. Fransızca

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