‘Yunan’ zulmü yine sahnede

Türkiye’den yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçen ve sonrasında yakalandıkları Yunanlı polisler tarafından ağır darba maruz kaldıklarını iddia eden Pakistanlı göçmenler, Göç İdaresi’nde koruma ve tedavi altına alındı.

Ülkelerindeki iç savaş ve ekonomik kriz nedeniyle Avrupa hayaliyle ‘umut’ yolculuğuna çıkan Pakistanlı göçmenler, Yunanistan’da bir kez daha adeta cehennemi yaşadı. İddiaya göre, Pakistanlı göçmenler Süfyan Muhammed (26) ile Ali Bari (18) Türkiye üzerinden yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçti. Yunan tarafından polislere yakalandıklarını, üzerlerinde bulunan para ve değerli eşyaları alındıktan sonra Meriç Nehri’nde bota bindirilerek, zorla Türkiye tarafında geri gönderildiklerini söyledi.

Öldüresiye dayak ve zulüm

Vücutlarında ağır derecede darp izleri bulunan Pakistanlı göçmenler, 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’na bağlı hudut kartalları tarafından bulunarak, tamamlanan işlemlerinin ardından tedavi ve koruma altına alınarak, Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

“Türkiye tarafında askerler bize çok yardımcı oldu"

Pakistanlı göçmenler, ilk ifadelerinde Yunan polisi tarafından yakalandıklarını ve sonrasında karakolda şiddetli darba maruz kaldıklarını belirterek, “Üzerimizdeki para ve değerli eşyaları da aldılar. Sonra da zorla bota bindirip Türkiye’ye gönderdiler. Türkiye tarafında askerler bize çok yardımcı oldu” dedi.