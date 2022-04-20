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Avrupa Yunan ve Rum askerleri bu kez havada rezil oldu!
Avrupa

Yunan ve Rum askerleri bu kez havada rezil oldu!

Larnaka açıklarında Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan askerlerinin katıldığı tatbikatta C-130 nakliye uçağından atlayış yapan komandolardan biri uçakta asılı kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 23:07:00 - 2022-04-20 23:08:41

C-130 tipi nakliye uçağından atlayış yapan özel kuvvetlere ait askerlerden biri emniyet kemeri ve uzantısı uçaktan otomatik olarak açılmayınca uçağa asılı kaldı.

Kameralara yansıdı

Askerin havada yaklaşık 4,5 metre aşağıda asılı kalarak uçakla birlikte devam ettiği anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Daha önce de donanma gemisi karaya oturmuştu

‘2019 Parmenia’ tatbikatında tatbikatın ilk saatlerinde, donanmanın büyük gemilerinden Ellie Fırkateyni karaya oturmuştu.

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