Yunan siyasetçiden Çipras'ı şoka sokacak 'Türkiye ve Erdoğan' sözleri!

Yunanistan mahkemesi, başkent Atina’da Kasım ayında yakalanarak tutuklanan terör örgütü DHKP-C üyesi 9 teröristin Türkiye’ye iadesini reddetmiş, sadece Türkiye’de değil Yunanlar da tepki göstermişti.

BAKOYANNİ: TERÖRİSTLERİ İADE ETMEMEKLE BÜYÜK HATA YAPIYORUZ

Yunanistan Dışişleri eski Bakanı ve Yeni Demokrasi Partisi milletvekili Dora Bakoyanni, Skai TV’de canlı yayında yaptığı açıklamada Kasım ayında DHKP-C li teröristlerin Yunanistan tarafından iade edilmemesini eleştirdi. Yunan hükumetinin tek başına adım atmasının yanlış olduğunu söyleyen Dora Bakoyanni, Başkan Erdoğan'ı öldürmek isteyen teröristlerin iade edilmemesinin büyük hata olduğunu söyledi.

BAKOYANNİ: TÜRKİYE İLE PAZARLIK YAPMAMALIYIZ

Türkiye’de tutukluluğu devam eden 2 Yunan askeriyle pazarlık konusu yapmamaları gerektiğini söyleyen Bakoyanni, "Kendine saygı duyan bir ülke kendisinde yuvalanmış teröristleri iade etmesi gerekir. Uluslararası hukukta ve terörizme karşı mücadelede hep beraberiz ve bu yapılmalıydı" dedi.