0553 313 94 23

Yunan siyasetçi: FBI ve CIA Selanik'i işgal etti

Yunanistan eski Enerji Bakanı Panagiotis Lafazanis, ABD’nin onur konuğu olacağı 83. Selanik Uluslararası Fuarı için alınan sert güvenlik önlemlerini eleştirerek, “FBI ve CIA Selanik’i işgal etti” dedi.

08 Eylül 2018 Cumartesi 08:59
Yunan siyasetçi: FBI ve CIA Selanik'i işgal etti

Selanik'te 8-16 Eylül tarihlerinde 83. kez uluslararası ticaret fuarı gerçekleştirilecek. ABD'nin onur konuğu olacağı fuar için ABD Ticaret Bakanı başkanlığında bir heyet kente geldi. Bu çerçevede olağanüstü güvenlik önemleri alındı.

Kenti fuar boyunca 5 bin 500 polis, helikopterler, insansız hava araçları, keskin nişancılar ve çok sayıda FBI ile CIA ajanı koruyacak.

“CIA VE FBI İŞGAL ETTİ”

Konuyla ilgili gazetecilere konuşan Yunanistan Halkların Birliği Partisi lideri ve eski Enerji Bakanı Panagiotis Lafazanis, “Selanik bu günlerde dostluk, ekonomik ve kültürel işbirliği fuarının gerçekleşeceği bir kente değil, polislerin yönettiği bir kente dönüştü. Daha kötüsü FBI ve CIA'in işgal ettiği bir ülke haline geldi. Bu ABD emperyalizmi ve NATO'nun Selanik ve Makedonya için hazırladığı karanlık geleceği gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

“BÖLGEMİZDE ASKERİLEŞME YAŞIYORUZ”

Lafazanis, açıklamalarına, “Bölgemizde, Balkanlarda, ABD, NATO ve Avrupa'nın en tehlikeli işgal, kontrol, askerileşme, macera ve savaş projelerini yaşıyoruz” sözleriyle devam etti.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 08:59
  1. Yunanistan
  2. türkiye
  3. medya
  4. kıbrıs
  5. savaş
  6. gemi
  7. selanik
  8. abd
  9. ticaret
  10. uluslararası
  11. fbi
  12. polis
  13. ajan
  14. bakan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gerçek ortaya çıktı! Bilinçli olarak yapmışlar
    1. Gerçek ortaya çıktı! Bilinçli olarak..
    2. Çin'de şiddetli deprem!
    3. 5G için dev işbirliği
    4. Öğrencilerin beklediği sonuçlar..
    5. ABD'den Basra açıklaması: Protesto..
    6. ‘Moralimizi bozmadan yatırıma devam..
    7. Maaşını TL cinsinden alacak!
    8. Fenerbahçeli yıldız menajerine..
    9. Okullar ne zaman açılacak 2018?
    10. Türkiye gövde gösterisine çıkıyor
    11. 2018-2019 eğitim öğretim yılında..
    12. DGS sınavına göre üniversite hukuk..
    13. ABD Dışişleri Temsilcisi Rusya'ya..
    14. Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın..
    15. Yunan'ın aklı çıktı! “Türkler tehdide..
    16. Çin'de büyük keşif! 130 milyon yıllık..
    17. İbrahim Kalın'dan İdlib değerlendirmesi
    18. Alev Coşkun Cumhuriyet Vakfı başkanı..
    19. Belhanda'ya Katar yolu gözüktü!
    20. Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Robert Koleji'ne 900 trilyon nereden geldi, nereye gidiyor?
    Robert Koleji'ne 900 trilyon nereden geldi, nereye gidiyor?
    Başkan Erdoğan'dan 'ateşkes' çağrısı!
    Başkan Erdoğan'dan 'ateşkes' çağrısı!
    Çok tehlikeli adım! PKK Suriye'de özerklik ilan etti...
    Çok tehlikeli adım! PKK Suriye'de özerklik ilan etti...
    DGS hemşirelik taban puanları 2018
    DGS hemşirelik taban puanları 2018

    Günün Karikatürü

    08 Eylül 2018
    Pensilvanyalılar endişeli: Gülen'in terör kampından silah sesleri geliyor
    Pensilvanyalılar endişeli: Gülen'in terör kampından silah sesleri geliyor
    Bağ-kur ve SGK arasında eşitlik sağlanacak
    Bağ-kur ve SGK arasında eşitlik sağlanacak