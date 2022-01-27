Yunan profesörden çok konuşulacak sözler: Türklerin yaptıklarını bizde yapmalıyız

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Yunan Askeri Akademi Profesörü Kostas Grivas, katıldığı bir televizyon programında günden güne gelişip güçlenen Türk savunma sanayii hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Türkler yeni tür silah sistemleri üreterek dengeleri değiştiriyor" diyen Grivas, Türk SİHA'larını örnek gösterdi.

Türkiye'nin envanterinde bulunan SİHA sayısını hızla artırdığına vurgu yapan Grivas, "Türkler elektronik savaşa daha fazla odaklandıkları için insansız gemilere ve gelecekte başka insansız sistemlere sahip olabilirler" diye konuştu.

"Türkler hem insanlı hem de insansız hava araçlarından ateşlenebilen Kuzgun gibi yeni tip füzelere de büyük önem veriyor. Kuzgun füzeleri radarda çok küçük bir iz bırakıyor. Bu yüzden hava savunma sistemlerinin bunlarla baş etmesi çok zor" diyen Grivas, Yunanistan'ın acilen kendi savunma ürünlerini üretmesi gerektiğini ifade etti.

Grivas sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Yeni ekipman satın aldıktan sonraki adım bunları yurt içinde üretmektir. Türklerin yaptığı tam olarak bu ve bizim de yapmamız gereken tam olarak bu. Türkler gibi küçük denizaltıları biz de üretebiliriz."